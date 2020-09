Biler i sammenstød: Massiv kø

Et sammenstød på Køge Bugt Motorvejen gav fredag eftermiddag trafikale problemer.

Uheldet skete i sydgående retning ved Ishøj Strand-afkørslen, og kun ét spor var farbart. Det giver meget tung trafik.

Uheldet skete kort før klokken 17, og meldingen var, at tre biler var involveret. Der er klokken 17.30 melding om, at der er ryddet op på stedet, men at en del kø skal afvikles.