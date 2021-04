Vestegnens Politi satte efter en bilist, som stak af fra en politikontrol. Det endte med et trafikuheld på Sønderkær i Hvidovre.

Biler beslaglagt efter vanvidskørsel

Vestegnen - 03. april 2021 kl. 11:11

Der gik kun en dag, fra de nye skærpede regler for beslaglæggelse af biler i forbindelse vanvidskørsel trådte i kraft, til Vestegnens Politi brugte dem i praksis.

To personer fik beslaglagt biler i forbindelse med en færdselsaktion, som Vestegnens Politi gennemførte skærtorsdag.

Den ene bilist kørte ikke under 180 kilometer i timen på Holbækmotorvejen i Hvidovre, på en strækning, hvor højeste hastighed er 90 kilometer i timen. Bilisten er desuden sigtet for at køre uden førerret og for at være narkopåvirket.

Den anden bilist valgte at stikke af fra politikontrollen, og kørte mere end 140 kilometer i timen i byzone. Det endte med, at bilisten mistede herredømmet over bilen, påkørte et helleanlæg og efterfølgende kørte op bag i en bil, der holdt for rødt lys i et kryds på Sønderkær i Hvidovre. Der skete ikke alvorlig personskade. Bilisten er blevet sigtet for at køre uden kørekort og for en række andre overtrædelser af færdselsloven. Artiklen fortsætter under boksen

Dette er vanvidskørsel Følgende overtrædelser betragtes som vanvidskørsel:



Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.



Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder.



Særligt hensynsløs kørsel.



Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km/t.



Kørsel med en hastighed på 200 km/t. eller derover.



Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Beslaglæggelsen af bilerne skal efterfølgende behandles af Retten i Glostrup, som skal afgøre, om bilerne skal konfiskeres. Bliver det tilfældet, vil bilerne blive solgt, og overskuddet går i statskassen.

Færdselsaktionen resulterede i øvrigt i, at 54 bilister fik klip i kørekortet for at køre for stærkt, og tre bilister blev sigtet for at køre uden kørekort.

De nye skærpede regler giver politiet nye muligheder for at slå hårdere ned på bilister, der ikke følger reglerne. Der er både tale om strafskærpelser og om bedre muligheder for at beslaglægge bilen.

Reglerne om beslaglæggelse og konfiskation af køretøjer er blevet skærpet, så det nu er muligt at beslaglægge og efterfølgende konfiskere et køretøj, hvis det bliver benyttet til vanvidskørsel. Det gælder uanset, om køretøjet er ejet, lejet, lånt eller leaset.