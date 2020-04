Bilbrand skabte massiv kø på motorvej

Motorring 3 i Brøndby er åbnet igen for trafik, efter en voldsom bilbrand lukkede den travle motorvej helt eller delvist.

Hovedstadens Beredskab og Vestegnens Politi fik meldingen klokken 15.18. Det tog dog et godt stykke tid at slukke branden, og da der skulle ekstra mandskab frem, var det nødvendigt at spærre motorvejen helt.

Det skabte massiv kø, og Vestegnens Politi opfordrede bilisterne til at finde alternative ruter.

Bilbranden skete på Motorring 3 mod nord ved afkørsel 24 i Brøndby,

Der var tale om en varebil, som brændte. Ingen er kommet til skade, idet føreren kom ud, før varebilen blev omspændt af flammer.

- Der er formentlig tale om en en motorbrand, muligvis efter en overophedning, fortæller Thomas Christensen, vagtchef hos Vestegnens Politi.