Bil beskudt i boligområde: Mistænkte kørte væk på knallert

Vestegnens Politi har sent tirsdag aften fået anmeldelse om, at der er skudt mod en bil i boligområdet Blokland i Albertslund.

Ingen personer er blevet ramt, oplyser vagtchef hos Vestegnens Politi, Thomas Christensen.

Anmeldelsen om skyderiet kom klokken 21.48. Politiet har siden været på stedet for at foretage undersøgelser, og et område er afspærret.

Vagtchef Thomas Christensen oplyser, at der blev affyret 3-6 skud mod bilen, hvor der var flere personer i. Ingen blev dog ramt.

To gerningsmænd kørte efterfølgende væk fra stedet på en knallert, og politiet efterlyser vidner, der har set disse to mænd på knallerten før, under eller efter skyderiet. Vestegnens Politi kan kontaktes døgnet rundt på telefon 43861448.

Politiet har ikke på nuværende tidspunkt et motiv til skyderiet.

Der er ingen anholdte på nuværende tidspunkt.