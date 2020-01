Bibliotek viser dokumentar om Utøya

Fire overlevende mødes i et tomt filmstudie i Nordnorge, hvor de over to uger skal rejse tilbage til den 22. juli 2011. De fire genskaber de traumatiske minder fra dagen og genopfører dem for hinanden i studiet. For at komme videre. For at dele det med os. For at ingen nogensinde skal glemme.