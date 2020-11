Tania Schwartz, bibliotekschef i Glostrup, ved indgangen til biblioteket, der nu opruster deres digitale tilbud. Foto: Mette Jensen

Bibliotek skaber oplevelser online

Vestegnen - 25. november 2020 kl. 06:58 Kontakt redaktionen

Hele Danmark ser ud til at skulle leve med corona-restriktioner de kommende måneder. Nu er der håb, hvis man går og længes efter at møde nye interessante mennesker og få pirret sin læselyst. Glostrup Bibliotek lægger sig i selen for at udvikle nye online- arrangementer, så det bliver muligt at sidde hjemme i stuen og møde interessante videnskabsfolk, debattører og forfattere.

- I en tid hvor vi er udfordret på at mødes fysisk, og hvor der er begrænsninger på, hvor mange vi kan omgås, er det tvingende nødvendigt, at vi tænker nyt for stadig at kunne tilbyde borgerne gode og spændende oplevelser, som inspirerer til læselyst, siger Tania Schwartz, bibliotekschef i Glostrup.

Derfor har Glostrup Bibliotek samlet en gruppe af biblioteker, som i 2021 skal udvikle arrangementer online sammen. Formålet er at skabe lige så levende, spændende og innovative oplevelser online, som når man mødes til fysiske arrangementer.

- Når man er en mindre kommune, gør det en stor forskel, at vi får ekstra udviklingsmidler til at løfte opgaven. Samtidig giver det virkelig mening, at flere biblioteker går sammen om udviklingen af online arrangementer til gavn for borgerne. Det sikrer, at vi får max ud af vores ressourcer og muliggør, at kompetencer kommer i spil på tværs af kommunegrænserne, siger Glostrups borgmester John Engelhardt.

Projektet har lige fået 250 000 kroner i støtte fra Slots- og kulturstyrelsens udviklingspulje. Formålet med puljen er at understøtte udviklingen af bibliotekerne og deres opgave med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

- Husk at holde øje med Glostrup Bibliotek! Vi glæder os til at kunne sammensætte spændende samtaler og arrangementer med de mest aktuelle og spændende videnskabsfolk, debattører og forfattere, slutter Tania Schwartz.

Glostrup Bibliotek regner med at være klar med online arrangementer tidligt i foråret 2021.