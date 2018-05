Se billedserie Foto Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Bevægende afsked med borgmesteren der skabte Brøndby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bevægende afsked med borgmesteren der skabte Brøndby

Vestegnen - 26. maj 2018 kl. 20:59 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens kirkeklokkerne i Brøndby Strand Kirke spillede »Når jeg ser et rødt flag smælde«, kørte rustvognen med tidligere borgmester Kjeld Rasmussens kiste stille forbi fanerne. Et bevægende sidste farvel til en mand, der har haft en kæmpe betydning for Brøndby, for Vestegnen - og for hele landet.

»Han bliver ikke glemt,« sagde sognepræst Lisbeth Christensen i sin både meget personlige og rørende tale, der undervejs også var krydret med en portion humor.

Kjeld Rasmussen var et stort menneske. De fleste kendte ham som Brøndbys borgmester i perioden fra 1966 og helt frem til 2005. Han skabte Brøndby fra nærmest bar mark og til den moderne by Brøndby er i dag. Og han var frontløber i at skabe den fodboldklub, som i dag er en sportslig magtfaktor i dansk fodbold, og godt kunne vinde et mesterskab i fællesskab og sammenhold.

Men Kjeld Rasmussen var også et kærligt familiemenneske, han var omsorgsfuld og betænksom, og huskede sine venner.

Han fyldte meget som borgmester og politiker. Og det kom også frem ved bisættelsen lørdag eftermiddag i Brøndby Strand Kirke - en kirke, han kæmpede for at få bygget i den størrelse, man kender i dag.

Både nuværende og tidligere borgmestre deltog. Det samme gjorde flere folketingsmedlemmer, lokale politikere, kammerater fra Socialdemokratiet med partiformand Mette Frederiksen i spidsen, repræsentanter fra Brøndby IF, fra foreningslivet - og helt »almindelige« borgere.

Den første salme ved bisættelsen var »Altid frejdig, når du går«, og som sognepræst Lisbeth Christensen sagde i sin tale, så var det kendetegnende for Kjeld Rasmussen. Han var altid frejdig, og han havde altid en ukuelig vilje til at kæmpe - både i forhold til familien og i arbejdslivet.

Kjeld Rasmussen kom selv fra en arbejderfamilie i København, og knoklede for at kunne uddanne sig til jurist. Den sociale indignation og et brændende samfundsengagement havde han også med sig, da han og hustruen Lisi flyttede til Brøndby. Kjeld Rasmussen engagerede sig politisk, med en vision om »det gode liv« - gode boliger, og gode uddannelsesmuligheder.

Kjeld Rasmussen blev valgt ind i Brøndby Kommunalbestyrelse i 1958, og blev borgmester i 1966. Og dermed startede hans livsopgave - at skabe Brøndby.

Det gik ikke stille af. Kjeld Rasmussen kunne være både direkte og bramfri. Han var kontant i sine udmeldinger og forudsigelser om samfundsforhold, integration og lokalpolitiske emner - og han var en af de »besværlige« Vestegns-borgmestre, der ikke altid var velset på Christiansborg. Han var farverig, dynamisk - og visionær. Kjeld Rasmussen turde tænke store tanker - kombineret med, at hjertet altid var placeret på det rigtige sted.

»Dér hvor Kjeld var, skete der noget,« som sognepræst Lisbeth Christensen udtrykte det i sin tale.

Hun tilføjede, at hos Kjeld Rasmussen var det menneskelige aspekt altid i centrum. Han talte med folk alle steder, og var absolut ikke en borgmester, der burede sig inde på rådhuset. Og visionen om et trygt og levende lokalsamfund med et stærkt fællesskab, bygget op om idrætten, foreningslivet og de frivillige kræfter, fik Kjeld Rasmussen ført ud i livet.

Kjeld Rasmussens betydning for Brøndby Kommune og fodboldklubben Brøndby IF har været enorm.

»Det er mærkeligt, at han ikke er her mere,« sagde sognepræst Lisbeth Christensen.

Som senere i sin tale også sagde om Kjeld Rasmussen:

»Det har været en glæde og en rigdom, at du har været til.«

Kjeld Rasmussen, der blev 91 år, sov stille ind den 19. maj med familien omkring sig. Han efterlader sig hustru, søn, svigerdatter og børnebørn.