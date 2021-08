Hvidovre Motionscenter fejrer 50-års jubilæum den 12. august. Foto: Hvidovre Motionscenters facebookside

Bevægelse og fællesskab i 50 år

Vestegnen - 05. august 2021 kl. 06:57 Kontakt redaktionen

»Vi kan ikke forhindre, at vi bliver gamle. Men vi kan sørge for, at vi har det sjovt på vejen«.

Sådan står der i et opslag på Hvidovre Motionscenters facebook-side.

Et blik på alle de andre opslag og kommentarer på siden viser da også med al tydelighed, at hvis det er fællesskab, hygge, træning og sjov, man søger, så er vejen forbi motionscentret på Sollentuna Allé den helt rigtige.

Her deles Hvidovre Kommunes sundhedscenter og Hvidovre Atletik og Motion om at drive motionscentret, og det har de gjort siden 2017. Det betyder, at mange forskellige brugere har glæde af faciliteterne, og at de lyse og rare lokaler bliver udnyttet fuldt ud.

På formiddage bliver hold-salen og træningsmaskinerne brugt af Hvidovres seniorer, og om aftenen af medlemmer af Hvidovre Atletik og Motion. Om morgenen er der åbent for begge grupper, og yngre og ældre motionister og idrætsudøvere træner og hygger side om side.

Engagement og fællesskab Nu fylder Hvidovre Motionscenter 50 år, og det bliver fejret med en fest for alle brugere, ansatte og andre interesserede torsdag den 12. august kl. 12-15 udenfor på Hvidovre Stadion.

Til jubilæumsfesten vil der både være taler, live-musik, opvisning af zumba og tango mm.

Og der er virkelig grund til at fejre jubilæet, mener borgmester Helle Adelborg:

- Det er unikt, at vi i Hvidovre har et sted som motionscentret, hvor det over så mange år er lykkedes at bevare en helt særlig ånd, siger hun.

- Kommer du ind i motionscentret mærker du med det samme den her rare og åbne stemning, der er, og som ny bruger går der ikke længe, før du er en del af fællesskabet.

Borgmesteren understreger, at det i høj grad skyldes motionscentrets brugere, men også de ansatte skal have et skulderklap.

- Der har igennem årene været et kæmpestort engagement omkring Hvidovre Motionscenter, og ingen kan være i tvivl om, at brugere og ansatte både holder af stedet og af hinandens selskab, pointerer Helle Adelborg.

Hun er også glad for den driftsaftale, der blev indgået mellem kommunen og Hvidovre Atletik og Motion i 2017.

Hvidovre Motionscenter blev etableret i forbindelse med, at der blev bygget lokaler under den nye tribune på Hvidovre Stadion tilbage i 1970.