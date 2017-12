Betalte ikke sin hotelregning: Anholdt med et halvt kilo narko

Hvordan og hvornår den islandske mand er kommet ind i Danmark, står endnu hen i det uvisse. Det er dog en kendsgerning, at den 24-årig havde indlogeret sig på et hotel i Brøndby - og ikke ville betale for sit værelse. Hotellet tilkaldte Vestegnens Politi, der tirsdag eftermiddag rykkede ud for at få klaret sagen. Politifolkene syntes dog, at den 24-årige virkede mistænkelig og påvirket af narko, og de besluttede at undersøge mandens værelse nærmere.