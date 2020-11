Falck tilbyder nu antigentests uden tidsbestilling og med hurtigt svar, men man skal selv betale.

Send til din ven. X Artiklen: Betal selv og få en hurtig Covid-19 test Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Betal selv og få en hurtig Covid-19 test

Vestegnen - 02. november 2020 kl. 11:28 Kontakt redaktionen

Fra i dag kan privatpersoner blive testet for Covid-19 og få svar efter et kvarter - helt uden tidsbestilling eller henvisning fra lægen. Det er Falck, som står bag tilbuddet, der er et supplement til den offentlige teststrategi. På Vestegnen er der mulighed for at købe sig til en hurtig test på falckstationen i Hvidovre på Avedøre Havnevej 35.

Testen koster 299 kroner og er en antigentest som udføres ved næsepodning af testmedarbejdere uden lægeligt tilsyn. Efter 15 minutter viser testen, om man er positiv eller ej

- Vi ved hvor vigtigt det kan være af forskellige årsager, at man som privatperson kan testes hurtigt og uden ventetid. Derfor har vi set frem til at åbne vores testcentre i dag, så vi kan hjælpe de danskere, der har brug for en hurtig og sikker afklaring, siger Martin Betzer, der er Kvalitets- og Udviklingschef i Falck Ambulance Danmark.

Han oplyser, at antigentesten viser, om en person har coronavirus i kroppen her og nu. Hvis man testes positiv for Covid-19 virus, er svaret mere end 98 procent sikkert og testes man negativ, er den mere end 99 procent sikker.

- Vi følger naturligvis sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer og koordinerer vores indsats i forhold til den offentlige teststrategi og indrapporterer testresultaterne til myndighederne med henblik på smitteopsporing, siger Martin Betzer.

Test af medarbejder 'on location'

Fra sidste uge har virksomheder og institutioner kunne få Falck-medarbejdere ud på arbejdspladsen, hvor de vil teste medarbejderne for Covid-19 'on location'.

- Vi ved, at Covid-19 rammer virksomheder og institutioner særlig hårdt, når medarbejdere er syge eller skal isoleres. Derfor vil vi gerne hjælpe de danske virksomheder med at holde hjulene i gang. Ved at blive testet on location og med hurtigt svar, håber vi på, at flere virksomheder kan undgå unødvendige hjemsendelser, der kan have store konsekvenser for driften og for økonomien, siger Martin Betzer.

Privatpersoner kan du læse mere på www.falck.dk/coronatest_privat

Hvis man som privatperson har spørgsmål, kan man kontakte Falcks kundeservice på 70 10 20 31

Som virksomhed eller institution kan du høre mere eller booke en tid ved at ringe op 2141 4642 eller skrive til coronatest@falck.dk.