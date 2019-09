Se billedserie Vicepolitiinspektør Søren Enemark er glad for borgernes input.

Bestiller en betjent - med god grund

Vestegnen - 09. september 2019 kl. 12:01 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når beboere ved en lokal vej bestiller en fartkontrol hos Vestegnens Politi, fordi de er utrygge ved høj fart, så er den som regel god nok.

Det viser nye tal fra Vestegnens Politi.

Normalt er gennemsnittet for fartmålinger, at cirka to procent af de passerede biler måles til at køre for stærkt. Ved de fartkontroller, som borgerne har bestilt, ligger de foreløbige tal på cirka 2,6 procent.

- Det kan naturligvis være svært at sammenligne de enkelte vejstrækninger, men tallene tyder i hvert fald på, at der er noget at komme efter, når borgerne bestiller en fartkontrol, siger vicepolitiinspektør Søren Enemark fra Vestegnens Politi.

Vestegnens Politi har nogle bestemte kriterier for, hvor fotobilerne parkeres. Det er fx skoleveje, det er strækninger med mange uheld, det kan være efter input fra kommunerne, eller det kan være vejarbejdere, som føler sig utrygge fordi der køres alt for stærkt forbi et vejarbejde.

Og så har borgerne altså mulighed for at bestille en fartkontrol. Og hos Vestegnens Politi er man glade for de input, som borgerne dermed kommer med.

- Der er ingen tvivl om, at vi kommer ud nogle steder, hvor vi ellers ikke ville komme. For os handler det om at få farten ned og dermed øge trafiksikkerheden, uanset det er en stor, befærdet vej, eller det er en mindre vej i et boligområde, understreger Søren Enemark.

Bestil en betjent-ordningen har eksisteret siden nytår. Borgerne kan, foruden en fartkontrol, bestille en politibetjent til et større arrangement, eller til et foredrag om fx forebyggelse af kriminalitet.

Vestegnens Politi har samlet modtaget 318 bestillinger.

Langt de fleste bestillinger går dog på fartkontrol. Indtil nu er der bestilt 263 fartkontroller, og fotovognen har været ude at måle 316 gange, fordelt på 125 vejstrækninger rundt om på Vestegnen.

I alt 161.565 køretøjer har passeret de 316 kontroller. Af dem fik 4.172 en fartbøde tilsendt efterfølgende, og dertil fik 475 et klip i kørekortet, fordi de kørte over 30 procent hurtigere end tilladt.

Og så er der også de større fartoverskridelser.

- 49 bilister står til at miste førerretten betinget eller ubetinget, fordi de kørte over 60 eller 100 procent for hurtigt de steder, hvor borgerne mener, det går for stærkt. Det giver os en mulighed for at være særligt opmærksomme på steder, vi ikke selv har analyseret os frem til, siger Søren Enemark.

Vicepolitiinspektør Søren Enemark fortæller, at der løbende kommer nye bestillinger ind.

- Vi vurderer hver enkelt anmodning, og tager i nogle tilfælde en dialog med borgeren. Derefter tager vi løbende ud med vores måleudstyr. Vi er typisk to eller flere gange samme sted, både dag og aften, og så vurderer i resultaterne. Nogle steder vender vi selv tilbage og følger op, hvis vi oplever, at alt for mange kører for hurtigt, siger Søren Enemark.

Disse veje har haft besøg af fotobilen Her er en oversigt over veje, hvor borgere har ønsket en fartkontrol. Hver vej har haft besøg af fotovognen en eller flere gange.

Albertslund

Albertslundvej

Egelundsvej

Herstedvang

Roskildevej

Snubbekorsvej

Trippendalsvej

Brøndby

Brøndbyvester Boulevard

Brøndbyvestervej

Brøndbyøster Boulevard

Brøndbyøstervej

Brøndvbyvestervej

Gl. Køge Landevej

Nykær

Park Alle

Glostrup

Bjergbakkevej

Duevej

Eriksvej

Fraligsvej

Hovedvejen

Nordre Ringvej

Sportsvej

Sydvestvej

Østbrovej

Hvidovre

Amagermotorvejen

Arnold Nielsens Boulevard

Avedøre Havnevej

Avedøre Tværvej

Bredholtvej

Brostykkevej

Byvej

Fagerstedvej

Holbæk Motorvejen

Hvidovre Enghavevej

Hvidovrevej

Immerkær

Kløverprisvej

Nordlundsvej

Spurvehøjvej

Stamholmen

Strandbovej

Strandmarksvej

Høje Taastrup

Blåkildevej

Brandhøjgårdsvej

Dorphs Allé

Frøgårds Alle

Hovedgaden

Høje-Taastrupvej

Kallerupvej

Mølleholmen

Parkvej

Roskildevej

Sydskellet

Thorsbovej

Tingstedvej

Taastrup Hovedgade

Vesterparken

Ishøj

Torslundevej

Thorsbovej

Ishøj Boulevard

Ishøj Søvej

Rødovre

Bjerringbrovej

Damhus Boulevard

Knud Anchers Vej

Korsdalsvej

Krondalvej

Lørenskogvej

Nyholms Alle

Roskildevej

Rødovrevej

Slotsherrensvej

Tårnvej

Valhøjs Allé

Viemosevej

Vallensbæk

Horsbred

Vallensbæk Strandvej

Vejlegårdsparken

Vejlegårdsvej