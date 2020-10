Se billedserie Besøgshundene fra Trygfonden skaber glæde på Vestegnens Plejehjem.

Besøgshunde skaber glæde: Nu skal nye til session

Vestegnen - 30. oktober 2020 kl. 06:52 Kontakt redaktionen

Hvert år skaber et korps på 800 besøgshundeteams fra Trygfonden glæde blandt beboere på plejehjem og andre plejeboliger landet over. Blandt andet en lang række plejehjem i Hvidovre, Glostrup, Rødovre og Brøndby er med i ordningen.

Flere steder søger man dog hunde, som sammen med deres ejer kan komme på besøg.

Lørdag den 31. oktober kommer 28 hunde og deres hundeejere til session - en slags optagelsesprøve - på Center for Dyreadfærd i Birkerød, med håbet om at blive godkendt som besøgshundeteam. Det er nemlig ikke alle, der bare sådan lige kan blive en del af besøgshundeordningen. For det kan være en krævende opgave at besøge ældre og udsatte borgere som besøgshundeteam.

Egnet til opgaven Derfor skal alle potentielle besøgshunde gennem en sundhedsundersøgelse og adfærdstest til Trygfondens sessioner. Ejeren skal gennem en samtale, og inden sessionen skal de gennemføre et online læringsmodul som et led i at forberede sig på opgaven som frivillig. Derudover kigges der på samspillet mellem hund og ejer.

Ifølge Galina Plesner, der er projektchef i Trygfonden, er det vigtigt at stille krav til de kommende besøgshunde og deres ejere.

- Det er afgørende for både beboere, hunde og hundeejer, at hundeteamet er forberedt på og egnet til opgaven, både fysisk og mentalt. Derfor gør vi os umage med at udvælge kompetente besøgshundeteams, der både har evnerne og viljen til at omgås sårbare borgere. Det er vores måde at sikre, at det bliver en god oplevelsen for alle parter, siger Galina Plesner.

Tryghed for alle parter En af dem, der slap gennem Trygfondens nåleøje for fire år siden, er Bettina Juul, der sammen med labradoodlen Alf er fast besøgshundeteam på Dybenskærhave Plejehjem i Hvidovre og Dalvangen Plejehjem i Glostrup.

Før session var Bettina Juul i tvivl om, hvorvidt besøgshundeordningen var noget for hende, men bagefter var hun ikke i tvivl.

- Det gav mig virkelig en rar fornemmelse at blive introduceret grundigt til ordningen og få at vide, at Alf var velopdragen nok til at blive besøgshund. Det er godt at vide, at han er godkendt af Trygfonden, siger Bettina Juul, der nu har været en del af besøgshundeordningen i fire år.

Det var lysten til at gøre en forskel, der gjorde, at Bettina Juul meldte sig selv og hunden Alf som besøgshundeteam. Og hun kan virkelig se, at deres besøg på plejehjemmene gør en forskel.

- Da vi fik lov til at komme tilbage til Dybenskærhave Plejehjem efter corona-nedlukningen, havde en af beboerne ventet i over en halv time ved hovedindgangen på, at vi skulle komme. Da vi kom, sad hun med julelys i øjnene og sagde: "Du skal bare vide, hvor meget jeg har savnet jeres besøg." Jeg kan virkelig mærke, hvor glad hun er for Alf og vores besøg. Alf elsker at komme ud som besøgshund, han bliver så glad, når han får sit besøgshundehalsbånd på. Det er så dejligt, siger Bettina Juul.

Hun er ikke i tvivl om, at hun skal være besøgshundeteam lige så længe, som Alf orker.

Man kan læse mere om ordningen på www.besogshunde.dk - og her kan man også, kommune for kommune, se hvem der er med i ordningen, og hvilke steder, som mangler besøgshunde.