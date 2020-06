Beslaglægger dyr bil efter gaderæs

En 34-årig mand har fået konfiskeret sin bil, efter han kørte 145 kilometer i timen i en 50 km/t-zone under et spontant arrangeret gaderæs i Hedehusene.

Politiet: Det var vanvidskørsel

Med en kendelse fra Retten i Glostrup beslaglagde politiet torsdag eftermiddag en Tesla S-model fra 2015 til en værdi af anslået 400-500.000 kroner, fortæller Vestegnens Politi.

Det var anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi, som havde anmodet om kendelsen til at beslaglægge bilen, fordi føreren den 1. maj kl. 22.14 blev målt til 145 kilometer i timen på Baldersbuen i Hedehusene, hvor den tilladte hastighed er 50 kilometer i timen.

Og fordi målingen skete, mens den 34-årige fører af Tesla’en kørte om kap dør-om-dør mod en anden bil med andre mennesker i nærheden.

Lederen for færdselspolitiet ved Vestegnens Politi, som dokumenterede ræset, anser det for en grov overtrædelse af færdselsloven:

- Det kan ende fatalt, når man kører med næsten tre gange den tilladte hastighed og oven i købet ved et spontant arrangeret gaderæs på en almindelig vej med risiko for andre mennesker - der er tale om vanvidsbilisme, og derfor slår vi hårdt ned, retsforfølger det og prøver at forhindre en gentagelse, siger vicepolitiinspektør Søren Enemark.

- I sommerhalvåret har vi en særlig indsats på området, og næsten hver weekend står nogen til at miste kørekortet på grund af alt for høje hastigheder, viser de seneste års erfaringer - og med mellemrum tager vi også bilen, tilføjer han.

Søren Enemark varsler, at Vestegnens Politi fortsætter med at have fokus på disse grupper af motorinteresserede, som kører rundt i weekenden og forsamler sig på offentlige veje eller andres parkeringspladser. Det er ofte forbundet med dækafbrænding, motorstøj og høje hastigheder, som får utrygge borgere og grundejere til at ringe til politiet:

- Vi er derude og følger med rundt for at håndhæve færdselsloven, skabe tryghed for borgerne i området og hjælpe de grundejere, som ikke ønsker en spontan forsamling af biler og motorcykler på deres parkeringsplads, siger Søren Enemark.