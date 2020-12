Beredskaber i ny aftale: Øger robustheden når flere ting sker

De to kommunale beredskaber, Beredskab Øst og Beredskab 4K, indgår i et nyt samarbejde, der sikrer borgerne hurtig hjælp og øger robustheden ved flere samtidige hændelser, større brande og ulykker.

Samarbejdet mellem de to kommunale beredskaber har altid været godt og gensidigt, men med den nye aftale er det formelle grundlag på plads for yderligere at styrke samarbejdet.

Samarbejdsaftalen sikrer, at de to beredskaber gensidigt kan støtte og sikre hinanden med hurtig assistance.

Kan støtte hinanden

Begge beredskaber råder over et robust beredskab, og råder over specialmateriel, der fremadrettet kan blive anvendt i begge beredskabers områder. Der kan også være tale om assistance mellem beredskaberne ved flere hændelser, der skal håndteres på én gang og som kræver ekstra mandskab og materiel. Endvidere indeholder aftalen, at Beredskab 4K kan trække på ledelsesstøtte fra Beredskab Øst. Det kan f.eks. være ved behov for flere indsatsledere eller decideret ledelsesstøtteplatform med drone ved særlige eller større skadesteder.