Se billedserie Bekymring i Sommerbyen Ejby i Glostrup. Fra venstre Kolonihaveforbundets formand Preben Jacobsen, Morten Bødskov (S) og Mads Fuglede (V).

Bekymring i kolonihaveidyllen

Vestegnen - 04. maj 2019 kl. 13:35 Af Peter Erlitz

- Det er ikke sådan, at vi på nuværende tidspunkt føler os egentlig truet, men vi er stærkt bekymret for udviklingen, hvis lovgivningen ændres.

Det fortæller formanden for Sommerbyen Ejby i Glostrup, Hans Vedderkop.

Selv på en blæsende og råkold majaften, er der idyl i den store haveforening. Folk er i gang med at flytte ind til den kommende sommersæson, og huse og haver gøres klar.

Det er en eventuel lempelse af lovgivningen, som skal give kommunerne bedre muligheder for at flytte kolonihave-områder til fordel for boliger og erhverv, der møder modstand. Både i kolonihaverne og politisk.

Det hele handler om, at regeringen i sit hovedstadsudspil fra januar spillede ud med en betydelig lempelse af den nuværende lovgivning omkring kolonihaver. I dag er kolonihaver beskyttet, og en kommune kan ikke »bare« ændre et kolonihaveområde til boliger eller erhverv.

I regeringens udspil vil man lempe reglerne, så kommunerne får bedre muligheder for at omplacere kolonihaver. Det er dog føjet ind, at det skal frivilligt for de enkelte kolonihaveforeninger.

Kolonihaveforbundet frygter dog, at man efter valget kunne finde på at sløjfe frivilligheds-elementet, og blandt andet af den grund havde man inviteret to Vestegnsvalgte folketingspolitikere, Mads Fuglede (V) og Morten Bødskov (S) til Sommerbyen Ejby.

Deres besøg indgår i en række af politikerbesøg, som Kolonihaveforbundet har inviteret til rundt om i landet. Regeringens udspil har nemlig sat uro og bekymring i gang mange steder. Også på Vestegnen, som har mange store kolonihaveområder, hvor tusindvis af mennesker fra nær og fjern tilbringer sommeren i grønne omgivelser.

Sommerbyen Ejby i Glostrup blev anlagt i 1961 og kan altså fejre 60-års jubilæum i 2021. Med sine 967 haver er den Nordeuropas største haveforening.

Hverken Kolonihaveforbundets formand, Preben Jacobsen eller formanden for Sommerbyen Ejby, Hans Vedderkop, behøvede dog at argumentere særlig meget over for de to folketingspolitikere fra Vestegnen. Begge er imod, at man lemper lovgivningen.

- Jeg betragter kolonihaverne som en del af selve den socialdemokratiske kultur og historie. De er grønne åndehuller og små oaser i vores lokalsamfund. Derfor var det også den socialdemokratisk ledet regering, der i 2001 med en ændring af kolonihaveloven sikrede kolonihaverne mod nedlæggelse, hvis kommunerne ville nedlægge dem. Regeringens hovedstadsudspil skaber usikkerhed om det. Derfor må erhvervsminister Rasmus Jarlov droppe forslaget. Vækst og udvikling i hovedstadsområdet skal ikke ske på bekostning af kolonihaverne, siger Morten Bødskov (S), der er formand for Folketingets erhvervs- og vækstudvalg.

Også Mads Fuglede (V), der er sit partis kolonihaveordfører, er imod en lempelse af lovgivningen:

- Kolonihaverne er en del af den danske kultur, som skal beskyttes. Mange familier finder her et åndehul. De skal fortsat have den tryghed og de muligheder. Der er ingen grund til, at der skabes usikkerhed om det. Kolonihaverne er og skal fortsat være grønne åndehuller i vores hovedstad. Det har vi plads til, siger han.

- I forvejen er der for få grønne områder på Vestegnen, og der skal ikke blive færre. Jeg vil ikke være med til at flytte kolonihaver - de skal blive liggende, tilføjede Mads Fuglede under besøget i Sommerbyen Ejby.

Kolonihaveforbundet frygter, at udspillet åbner for en »massakre« på kolonihaverne, og er derfor gået i aktion.

- Kolonihavelivet er en vigtig del af dansk kultur. Kolonihaverne opfylder mange formål. Et af dem er, at de i høj grad er et fristed for et stort antal borgere, der til dagligt er bosat i tætte bykvarterer. De udgør derfor vigtige, grønne åndehuller i de danske byer. Det gør de danske storbyer unikke. Det er det, regeringen nu skaber usikkerhed om, lyder det fra formand Preben Jacobsen.

Mens formanden for Sommerbyen Ejby, Hans Vedderkop tilføjer, at kolonihaverne for mange familier er en mulighed for at få hus, græsplæne og jord under neglene for relativ få penge. Og at der med andre ord også ligger et socialt element i hele kolonihavetanken.