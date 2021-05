Se billedserie Direktør Rikke Christensen-Lee med den skønne chihuahua-blanding Rolf. Foto: Per Arnesen/Dyreværnet

Bekymring hos Dyreværnet: Frygter hvad der vil ske med hvalpe og unghunde

Tusindvis af danskere har under den omfattende nedlukning af Danmark siden marts 2020 anskaffet sig et kæledyr. Både hvalpe og unghunde har været i høj kurs, og på flere af de mest populære racer, har der været måneders lange ventelister, for at kunne købe en hvalp.

Hos Dyreværnet, som er én af Danmarks ældste dyreværnsforeninger, har man forberedt sig på genåbningen ved at iværksætte tiltag, der kan hjælpe de nye hundeejere, som nu skal tilbage på arbejde og efterlade deres lille snude alene hjemme - måske for første gang.

- Der er ingen tvivl om, at der vil være mange hvalpeejere, som får behov for hjælp, når hverdagen nu vender tilbage, siger Dyreværnets direktør, Rikke Christensen-Lee:

- Vi ved af erfaring, at blot efter en ferie, hvor man har været hjemme i to-tre uger, kan der opstå alene hjemme problemer med ens firbenede bedste ven. Nu frygter vi, hvad der vil ske med de mange hvalpe og unghunde, hvis hverdag pludselig ændres fra at være sammen med deres ejer til at være alene hjemme i mange timer.

Åbner hundebørnehave Et af de initiativer, som Dyreværnet tilbyder, er hundebørnehave på internaterne i Rødovre og i Kolding, men også gode råd og vejledning på www.dyreværnet.dk, der både kan hjælpe hvalp og ejer med god træningsrådgivning, når snuden pludselig skal til at lære at være alene hjemme eller er blevet "teenager" med alt, hvad det indebærer.

- Oplever man problemer med, at ens hund eller hvalp ikke kan være alene hjemme, bør man straks opsøge en professionel adfærdsrådgiver for at forebygge forværring af angsten. Det kræver tålmodighed og tid at lære en hvalp at være alene, for indlæringen skal ske gradvis. Er tiden ej til dette, kan vi hos Dyreværnet tilbyde hundebørnehave, hvor familiens trofaste ven kan blive passet i dagtimerne, siger Maria Rønde Jakobsen, internatsleder og adfærdsrådgiver.

Bekymret direktør En af de største bekymringer, Dyreværnets direktør, Rikke Christensen-Lee har, er, at mange indser, at de ikke kan beholde deres hund, når hverdagen igen er en realitet.

- Vi forsøger med både opstart af vores hundebørnehave samt vores læringsunivers at hjælpe de mange hundeejere til at få en god hverdag med deres hvalp eller unghund, når de igen skal tilbage på arbejde. Men vores bekymring er, at lykkes det ikke, kommer rigtig mange hunde i klemme. Så har man en hund, som er ulykkelig alene, er det vigtigt for ejer at erkende, at hunden er bedre tjent med at finde et nyt hjem. Har man besluttet at finde et nyt hjem til sin hund, er det væsentligt at pointere, at man skal gøre sit forarbejde ekstremt grundigt, inden man omplacerer sin hund. Hvert et skift er svært for hunden og vælger man forkert, kan det give langvarige problemer for hunden, pointerer Rikke.

Gratis indlevering Sødeste lille Nica er blevet indleveret til Dyreværnet, da hun var for stor en mundfuld for sin ejer. Nica er kun 12 uger gammel. Foto: Dyreværnet Artiklen fortsætter under billedet

For at yde professionel hjælp med omplacering, har begge Dyreværnets internater valgt at tilbyde gratis indlevering af hvalpe og unghunde. - Vi forudser en sommer, hvor mange indser, at de ikke kan have deres hund længere. Når det bliver muligt at rejse på ferie i udlandet og hele familien igen får travlt, er der måske ikke så meget tid til Fido, som der var under nedlukningen. Derfor har vi valgt at tilbyde, at man kan indlevere sin hvalp eller unghund til os. Fordelen ved den løsning er, at vi som dyreværnsforening har en mangeårig erfaring med omplaceringer til de helt rette nye ejere. Vi sætter en ære i at finde det rette match -og er bestemt ikke blege for at afvise alle andre, end de helt rigtige. Vores vigtigste formål er nemlig at sikre, at alle de dyr, vi formidler kommer ud til deres sidste hjem, smiler Rikke Christensen-Lee.

Dyreværnet, der er stiftet i 1898, er en af Danmarks ældste dyreværnsforeninger. Med internat i Rødovre ved København samt i Kolding, tre dyreambulancer og de to mobile non-profit dyreklinikker, Frynseklinikkerne, hjælper foreningen hvert år tusindvis af kæledyr til en bedre tilværelse. Foreningen skaffer hvert år hjem til tusindvis af kæledyr, primært hunde og katte. men også kaniner og andre smådyr bortadopteres fra de to internater.

