Bekymret for nye voldelige episoder: Politiet indfører visitationszoner

Næsten samtidig med, at beboere i Ishøj mandag aften går på gaden for at udtrykke deres sorg over søndag aftens skuddrab, så indfører Vestegnens Politi visitationszone i dele af Ishøj

Beslutningen medfører, at politiet i perioden kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et geografisk område for at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

Baggrunden for beslutningen er en skudepisode på Gildbrovej søndag den 15. september kl. 21.16, hvor to 22-årige blev ramt af skud, og den ene afgik ved døden.

Samtidig oprettes der visitationszoner i dele af Københavns Politikreds og Midt- og Vestsjællands Politikreds, fordi politiet vurderer, at der er tale om en konflikt mellem kriminelle grupperinger i dele af det storkøbenhavnske område.

- Vi har sat massivt ind for at for skabe tryghed i Ishøj, og vi samarbejder tæt med vores nabopolitikredse om at få retsforfulgt de skyldige, siger Vestegnens Politis politidirektør Kim Christiansen.

Visitationszonen afgrænses mod Hundige (syd) langs kommunegrænsen til Greve Kommune, mod Vallensbæk Strand (nordøst) langs kommunegrænsen til Vallensbæk Kommune og mod nordvest langs Køge Bugt Motorvejen/Motorring 4, som dog ikke er omfattet.