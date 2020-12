Situationen er bekymrende - blandt andet her på Hvidovre Hospital. Foto: Bjarke Ørsted

Send til din ven. X Artiklen: Bekymrende situation: Hospitaler må aflyse behandlinger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bekymrende situation: Hospitaler må aflyse behandlinger

Vestegnen - 29. december 2020 kl. 15:45 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Hospitalerne i Region Hovedstaden er nødt til at skalere op - det betyder, at hospitalerne forlænger aflysningen af planlagte behandlinger fra 11. til 25. januar.

Samtidig appellerer regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen til, at man passer på i nytåret, så coronasmitten ikke spredes yderligere.

Situationen på hospitalerne er bekymrende. Antallet af isolationspatienter med Covid-19 ligger tirsdag den 29. december på 476 og intensivpatienter med Covid-19 ligger på 56.

Alene på Hvidovre Hospital ligger antallet af Covid-19-patienter på flere end ét hundrede, og tallet er stigende.

Region Hovedstaden skalerer derfor inden nytår op både på intensivområdet og for isolationspatienter.

Behandlinger udskydes

- Vi kan se, at vi med al sandsynlighed ikke kan komme ned på et niveau, hvor vi kan lave planlagte behandlinger inden 11. januar. Så derfor er det rettidig omhu, at vi allerede nu udskyder det planlagte til 25. januar. Hvis der er steder på hospitalerne, hvor vi stadig kan behandle, så gør vi naturligvis det. Vi skal ikke have flere mennesker, der venter på en behandling end allerhøjest nødvendigt, siger lægefaglig koncerndirektør Dorthe Crüger.

Der kan også blive brug for at se på planlagte operationer for kræft og hjertesygdom.

- Vi ser på, hvordan afdelingerne på vores egne hospitaler kan hjælpe hinanden, men vi kan blive nødt til at sende patienter til Region Syd og Region Midt, som trods stor travlhed har lidt mere luft end hospitaler og sygehuse på Sjælland. Det præcise antal skal afklares inden nytår, siger Dorthe Crüger

Begræns gæsterne til nytårsaften

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen er bekymret for både de syge og for de ansatte.

- Når smitten stiger, så bliver flere af vores ansatte også syge. Samtidig kræver de mange patienter i isolation flere ansatte pr. patient, så det er ikke senge, vi lige nu mangler. Vi mangler medarbejdere. De har løbet rigtig, rigtig stærkt her i juledagene. Og de kan desværre se frem til et alt for travlt nytår. Og desværre nok også travle uger i januar, siger hun.

Sophie Hæstorp Andersen opfordrer indtrængende alle til at se så få som muligt - ikke mindst nytårsaften.

- Jeg ved godt, at vi alle sammen har rigtig meget brug for at se venner og feste. Men vi er nødt til at passe på hinanden. Vi skal passe på de syge. Og vi skal passe på personalet, som lige nu er meget presset. Situationen er nu så alvorlig, så jeg synes, at man skal overveje at begrænse gæstelisten til en håndfuld. Selv om vi er gået i gang med at vaccinere nogle af de sårbare borgere og vores personale i front, så er der stadig brug for, at vi viser samfundssind, understreger Sophie Hæstorp Andersen.

Hårdt ramt

Hele hovedstadsområdet er hårdt ramt af Covid-19 - og det gælder i særdeleshed Vestegnen.

Da Statens Serum Institut offentliggjorde de nye smittetal tirsdag eftermiddag, lå en række kommuner på Vestegnen i top på den landsdækkende liste over kommuner med flest smittede per indbygger.

Helt i top ligger Brøndby og Vallensbæk. Den Vestegns-kommune, der klarer sig bedst, er Glostrup på en 15. plads. Det siger i sig selv noget om et generelt meget højt smittetryk på Vestegnen.

Her er placeringen på den landsdækkende liste:

1. Brøndby

2. Vallensbæk

4. Ishøj

5. Albertslund

6. Rødovre

7. Høje-Taastrup

9. Hvidovre

15. Glostrup