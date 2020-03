Podningen for coronavirus foregår gennem glaslugerne. Foto: AHH Kommunikation

Behov er eksploderet: Udvider område til test for coronavirus

Vestegnen - 12. marts 2020

Fra i dag, torsdag morgen vil Hvidovre Hospital have 15 kabiner, hvor borgere kan gå direkte ind fra en nærliggende parkeringsplads, blive podet for coronavirus, og derefter gå tilbage til bilen.

Der er tale om en markant udvidelse af kapaciteten, og det skyldes, at der har været en eksplosiv stigning i behovet for at kunne blive testet for coronavirus.

- Siden coronavirus kom til Danmark har vi podet 3-400 personer og sendt prøverne videre til test. De seneste dage er det imidlertid steget rigtig meget, og alene det seneste døgn har vi haft mellem 100-150 personer til undersøgelse, siger Birgitte Rav Degenkolv, hospitalsdirektør på Hvidovre Hospital.

Kabinerne til undersøgelse for coronavirus er placeret i en undervisningsbygning ved Hvidovre Hospital, der ligger ud til en større p-plads. I denne bygning har det været muligt at åbne facaden, så det er muligt at komme direkte ind ude fra p-pladsen. Dette tilbud vil have åbent hver dag fra klokken 9-21.

Der er dog ikke tale om en drive-in-løsning, som alle kan benytte sig af, understreger hospitalsdirektøren.

- For at bruge dette tilbud, så skal man være henvist af en læge - det kan være fx en praktiserende læge eller vagtlæge - og efterfølgende vil den infektionsmedicinske afdeling her på Hvidovre Hospital vurdere om personen skal testes. Til gengæld er dette et hurtigt og tilgængeligt tilbud til de personer, hvor man vurderer, at det er nødvendigt med et tjek for coronavirus, siger Birgitte Rav Degenkolv.

Det sundhedspersonale fra Hvidovre Hospital, der tager sig af podningen, er beskyttet med værnemidler mod coronavirus. Personalet på hospitalet tilbyder sig til at løse opgaven, og indtil videre har det ikke været et problem at skaffe personale nok til opgaven, fortæller hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv.

- Hospitalet har aflyst kurser, undervisning og lignende aktiviteter, så i flere afdelinger er der i det daglige lidt ekstra personale, som kan løse opgaven. Det er gået rigtig fint, når vi har spurgt rundt på hospitalet.

Selve undersøgelsen for coronavirus er ret simpel. Sundhedspersonalet tager med en vatpind en prøve fra svælget, og prøven sendes til undersøgelse. Sundhedspersonalet vil desuden spørge de enkelte personer, om de har været ude at rejse, og i bekræftende fald om stedet. Også eventuelle symptomer på coronavirus vil blive registreret.

Hvidovre Hospital har ikke haft personale, der har været syge af coronavirus. Omkring 20 medarbejdere har været eller er i hjemmekarantæne, fordi de har været i risikoområder.