Begejstring: Kreative påskeæsker til indlagte børn

Det er kedeligt for børn og unge at bruge tiden omkring påske i en seng på Hvidovre Hospital - eller derhjemme - fordi man er syg.

Så det er både overraskende og sjovt, når sygeplejersken banker på døren til hospitalsstuen med en kreativ påskegave, i stedet for at det hele handler om blodprøver, medicin og alt det andet, der følger med et ophold på hospitalet.