Vallensbæk Kommune bygger videre på traditionen om at sætte lys i vinduet den 4. maj ved at tænde et to meter højt stearinlys.

Befrielsen fejres med to meter høj stearinlys

I år markeres 75-året for befrielsen over hele landet - også i Vallensbæk. Men på grund af corona-krisen har kommunen måtte justere lidt på festplanerne, da forsamlingsforbuddet som bekendt forbyder, at mere end 10 personer samles.

Den 4. maj 1945 blev nyhedsudsendelsen afbrudt klokken 20.35, og det lykkelige budskab om Danmarks befrielse blev læst op. Folk løb jublende ud på gaderne for at fejre befrielsen i glæde og begejstring, mørklægningsgardiner blev flået ned, og der blev tændt stearinlys i vinduerne.

Sæt et lys - og følg med hjemmefra

I stedet for at afholde et fysisk arrangement, vil kommunen fra klokken 16 dele lys ud på det grønne strøg, som man kan sætte langs strøget. Selvfølgelig med myndighedernes anbefalinger om at holde afstand og vise hensyn til hinanden.

Klokken 19.40 vil Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen (K), holde en kort tale fra det grønne strøg og tænde et kæmpe stearinlys for at markere befrielsen.

Stearinlyset er to meter højt og en meter bredt, og i midten vil der være en kæmpe lyskegle, der skyder et rød-gulligt lys op. Herefter vil et lille kor synge en sang fra Alsang 2020-kataloget.

Seancen vil blive transmitteret live via kommunens Facebook-kanal. Der er altså tale om et digitalt arrangement, og man skal derfor ikke møde op på det grønne strøg om aftenen, lyder det fra kommunen.

I ugen op til den 4. maj vil Vallensbæk Kommune desuden dele fortællinger fra ældre, der levede under Anden Verdenskrig via Facebook.

Der opfordres også til, at alle følger traditionen med at sætte et levende lys i vinduet den 4. maj.