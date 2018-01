Se billedserie De unge er kommet med input i forbindelse med indretningen af den nye bygning, der tilsammen skal rumme tre tilbud til sårbare unge i Ishøj og Vallensbæk.

Bedre tilbud til sårbare unge

Vestegnen - 16. januar 2018 kl. 16:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra den 1. februar flytter tilbuddene »Ung på vej«, »Pitstop« og »Ungegruppen« sammen i Ishøj. Målet er at give brugerne endnu bedre tilbud ved at knytte tilbuddene tættere sammen.

Alle tre tilbud er for unge i både Ishøj og Vallensbæk.

Ung på vej er et beskæftigelsesrettet tilbud til unge fra 18 år, som ønsker at blive klar til at komme i uddannelse eller arbejde. Pitstop er et behandlingstilbud til unge fra 13 år og voksne, som ønsker at lave en forandring fra hash og andre stoffer. Ungegruppen er et tilbud for unge psykisk sårbare, hvor der arbejdes med at mindske social isolation og angst samt styrke sociale kompetencer.

I disse dage er der hektisk byggeaktivitet på Ishøj Søvej 1 ved Strandgårdsskolen i Ishøj. Den store bygning på adressen, som har fået navnet Søstedet, er nemlig ved at blive totalrenoveret både indvendigt og udvendigt, da den fra årsskiftet får nye beboere.

Ind flytter tilbuddene »Ung på vej«, »Pitstop« og »Ungegruppen«, der på baggrund af en politisk beslutning skal bringes tættere sammen. Flytningen ændrer dog ikke på indholdet af de tre forskellige tilbud, da de hver især kan noget særligt.

»Én af fordelene ved at samle de tre tilbud på Søstedet er, at vi dermed samler de skarpeste kompetencer i kommunen, når det handler om at hjælpe og støtte psykisk sårbare unge videre i livet, hvad enten det handler om at blive uddannelsesparat, stoppe med at ryge hash og tage stoffer eller hjælpe psykisk sårbare med at finde fodfæste i livet,« siger Merete Amdisen, formand for kommunens socialudvalg.

Dermed kan brugerne faktisk få endnu mere ud af deres nuværende tilbud, da der vil opstå nogle flere muligheder på tværs af tilbuddene. Der vil blandt andet være fælles motionstilbud, såvel som fælles oplæg og workshops som brugerne af de forskellige tilbud vil kunne drage nytte af.

Lige nu er håndværkere ved at lægge sidste hånd på renoveringen på Søstedet, hvor de tre tilbud fremadrettet skal bo. I den forbindelse har en brugergruppe fra tilbuddene givet input til, hvordan den nye bygning skal indrettes. Her fremgår det, at det især er vigtigt for brugerne, at stedet kommer til at ose af hygge, liv, tryghed og venlig stemning.