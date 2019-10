Send til din ven. X Artiklen: Beboerne på Kløverengen får vind i håret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beboerne på Kløverengen får vind i håret

Vestegnen - 22. oktober 2019

16 medarbejdere og beboere var i sidste uge samlet til et kick off-arrangement på det socialpsykiatriske botilbud Kløverengen i Ishøj. Her fik flere af beboerne mulighed for at komme ud på en cykeltur i nærområdet.

Vivian Bossen Mose, der er idrætscoach og initiativtager til at få Cykling uden alder til Kløverengen, ser stort udviklingspotentiale i samarbejdet med Cykling uden alder Ishøj:

- Rickshawcyklen giver de ældre beboere, og beboere som har udfordringer med selv at cykle, mulighed for at deltage i cykeludflugter sammen med de øvrige beboere. Så kan de få vind i håret og opleve den skønne fornemmelse af en tur i det fri. Desuden er cyklen et godt redskab til en bike 'n' talk mellem beboere og kontaktpersoner. På sigt kan beboerne også selv få pilotuddannelsen og opnå den ansvarsfølelse, der er forbundet med at køre med hinanden eller ældre i området. Det er en god måde at bygge bro til et liv uden for institutionen, fortæller Vivian Bossen Mose.

Samarbejdet er opstået mellem Cykling uden alder Ishøj, Kløverengen samt Frivillighed og Lokalsamfund i Ishøj Kommune. Flere af medarbejderne på Kløverengen har fået en cykelpilot-uddannelse, så de kan cykle ture med beboerne. Udover uddannelsen kan medarbejderne hente sparring og viden fra samarbejdet med Cykling uden alder Ishøj

Jan Friedl har været en del af Cykling uden alder i Ishøj siden opstarten i 2015. For Jan har det været naturligt at engagere sig i frivilligt arbejde. Cykling uden alder har været med til at fylde tiden i pensionisttilværelsen ud på en meningsfuld måde. Jan har været med til at give sine medborgere positive oplevelser og sociale relationer, som de ellers ikke havde haft mulighed for at få på egen hånd:

- Jeg nyder at være med til at give mine medborgere muligheden for en cykeltur til eksempelvis Strandparken eller det grønne Ishøj, hvor vi kan nyde livet i naturen. Vi holder ofte en pause, hvor vi kan få en god snak over en kop kaffe. Som pilot får man en glæde og en dejlig følelse i kroppen ved at se, hvordan turene giver den enkelte livsglæde, et frisk pust i hverdagen og noget at se frem til, fortæller Jan Friedl, pilot og kaptajn i Cykel uden alder Ishøj.

Samarbejdet vil forhåbentlig føre til, at endnu flere beboere får en positiv oplevelse i naturen og muligheden for vind i håret.

Hvis du vil høre mere om Cykling uden alder, eller hvordan du bliver pilot og passager, er du velkommen til at kontakte Team Frivillighed og Lokalsamfund på team_frivillighed@ishoj.dk eller på 24 98 07 30. De opfordrer til ikke at sende fortrolige eller personfølsomme oplysninger pr. mail.