Albertslunds borgmester, Steen Christiansen vil have styrket lokalpoliti-indsatsen - blandt andet med en nærpolitistation.

Beboere er utrygge: Vil have mere synligt lokalpoliti

Vestegnen - 09. marts 2020 kl. 10:20 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Albertslunds borgmester, Steen Christiansen, ønsker, at en af de ti nye nærpolitistationer i Østdanmark placeres i Albertslund.

Han har netop sendt et brev til justitsminister Nick Hækkerup (S), hvor han foreslår, at der placeres en nærpolitistation for at øge trygheden og forebygge kriminalitet.

Borgmester Steen Christiansen understreger, at der ikke er tale om kritik af indsatsen hos Vestegnens Politi, hverken i akutte sager, i nærpolitiarbejdet eller i samarbejdet om forebyggelse af kriminalitet.

- Vi har bare brug for en forstærket indsats. Selv om vi i kommunen gør rigtig meget, så må vi konstatere, at der er områder i Albertslund, hvor borgernes tryghed er udfordret. Det er blandt andet i området ved Albertslund Centrum, Kanalgaden og Albertslund Station, og i visse boligområder. Her har vi brug for en stærkere, vedvarende indsats, fastslår Albertslunds borgmester.

- Vi har brug for en øget politimæssig synlighed, og en forstærket indsats af lokale politifolk, der har et indgående kendskab til de lokale områder og personer, og er dedikeret til det lokale område, blandt andet for at sikre tryghed og forebyggelse. En nærpolitistation vil øge borgernes tilgængelighed til nærpolitiet; de får et sted, hvor de kan henvende sig med deres bekymringer og få svar på deres spørgsmål, tilføjer Steen Christiansen.

At Albertslund nu henvender sig til justitsministeren, skyldes at regeringen i forbindelse med en kommende politireform, har spillet ud med et forslag om at slanke Rigspolitiet, og bruge ressourcer på at oprette 20 nye nærpolitistationer rundt om i landet - hvoraf de ti skal placeres i Østdanmark.

Og her er det, ifølge Steen Christiansen rettidig omhu, at Albertslund melder sig på banen.

- Det er vigtigt at understrege, at utrygheden ikke kun kan opstå i yderkommuner, men at utrygheden også kan være til stede i bykommuner, siger Steen Christiansen.

Vestegnens Politi har ikke i dag nærpolitistationer. Den centrale del af politiindsatsen har udgangspunkt fra politigården i Albertslund. På politistationen i Rødovre er alle lokalpolitifolk samlet, og kører ud til de kommuner, de er dedikeret til. Fx er tre lokalbetjente fast tilknyttet Albertslund.