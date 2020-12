Beboer kom hjem til brand på 8. sal

En ældre kvinde fik sig noget af et chok, da hun efter en gåtur vendte hjem til sin lejlighed på 8. sal i Ulsøparken i Brøndby Strand.

Der kom røg ud fra lejligheden. Klokken 00.20 fik alarmcentralen et opkald, og Hovedstadens Beredskab sendte en større styrke af sted, blandt andet fra stationerne i Glostrup og Hvidovre, ligesom Vestegnens Politi rykkede til stedet.

Branden var hurtigt under kontrol og slukket.

Under slukningsarbejdet ville man sikre sig, at der ikke var problemer i lejligheden oven over, og man måtte sparke entrédøren ind for at være sikker. Der var dog ingen beboere hjemme hér.

Hvad der var årsag til røgudviklingen, kendes ikke på nuværende tidspunkt. Det skal Vestegnens Politi nu undersøge.

Ingen personer kom til skade, men lejligheden blev så skadet, at beboeren skal genhuses.