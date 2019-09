Barselsnetværk i Hvidovre

Mange mænd og kvinder på barsel har brug for et rum, hvor der er plads til det hele menneske - ikke kun at være mor eller far. Det kan både handle om at mødes med andre forældre om spændende og hyggelige aktiviteter, men også at få mulighed for at tale om alle aspekter af forældreskabet. For de færreste er det nemlig lyserød baby-boble hele tiden, og der er mange måder at være forælder og være på barsel på. Derfor opstår der også nye former for barselsnetværk og -initiativer rundt om i landet. Og nu er det startet et barselsnetværk på Vestegnen.