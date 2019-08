Se billedserie Kunstneren Martin Bigum holder foredrag i Brøndby Strand i et af de højhuse, som snart skal rives ned. Han fortæller om området, og hvordan det har påvirket ham, at vokse op i Brøndby Strand. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Barndomsby på Vestegnen påvirker kunsters værker

Vestegnen - 20. august 2019 kl. 06:04 Af Freja Czajkowski

For Martin Bigum er Brøndby Strand kontrasternes land. Betonklodserne og manglen på farve har påvirket ham og hans kunst og gør det stadig den dag i dag. I anledningen af at flere af højhusene skal rives ned, tager han os med på en rejse gennem barndommen.

- Jeg har fundet ud af som voksen, som billedkunstner, når jeg står og laver min kunst, om jeg maler, former eller tegner, eller hvad jeg gør, inde i den måde jeg tegner på, sker der nogle sammenstød af minder, som kan være gode eller dårlige, eller sjove eller alvorlige. Det er simpelthen det, der gør, at jeg laver den slags kunst, som jeg gør. Og Brøndby Strand er mit fundament. Der er bare så mange kontraster herude, siger kunstner Martin Bigum til et foredrag i et af højhusene i Brøndby Strand, arrangeret af Forstadsmuseet og Brøndby Strand Projektet.

Med billeder og anekdoter tager han os med på en tidsrejse tilbage til barndommen i bydelen. Fra han blev født i 1966 og til nutiden, hvor han gennem kunsten ubevist trækker tråde til barndommen.

- Min mor hedder Maria og min far hed John. De boede i en lille lejlighed inde i Rigensgade inde i København, som var beklumret, og opgangen lugtede af brun sovs og karbonader. Og de ville gerne have børn. De får så denne her mulighed for at få et parcelhus nede i parcelhusområdet i Brøndby Strand. Det er billigt, og det er nye, friske huse. Der er luft og natur, og man kan være med til at bygge idyllen op, fortæller Martin Bigum, der blandt andet er kendt fra DR K's Kunstquiz.

Med sine forældre og storesøster boede de for enden af en blind vej på Markvej 17.

- Og jeg har i dag været nede og se mit barndomshjem for første gang, siden jeg flyttede herfra i 1983. Og alt var lavet fuldstædig om. Kun skallen var tilbage, siger Martin Bigum og fortæller, at han huskede hjemmet større, end det var med barneøjne.

- Sådan har jeg det med virkelig meget fra min barndom - bare ikke Brøndby Strand. Det er stadig stort.

Ligesom i New York

En dag i 1970 går Martin Bigum ud i køkkenet til sin mor og kiggede ud af vinduet på skallerne af nogle højhuse.

- Hun står og vasker op og jeg stiller mig op ved siden af hende og siger »hvad søren mor, hvad er de i gang med at bygge ude i det fjerne?«. De arbejdede i døgndrift deroppe. Store kraner som løftede de her tonstunge betonelementer. Og det knirkede og knagede. Så sagde min mor »jamen det er skyskrabere, det bliver ligesom i New York«. Og så sagde hun »ligesom i McCloud«, siger Martin Bigum.

Han kendte godt tv-serien McCloud, og han forestillede sig straks, hvordan man kunne ride på hest gennem området.

Samme år startede Bigum i børnehave ude ved højhusene. Fra barnesadlen på sin mors cykel kørte de gennem den nyanlagte jernbaneviadukt.

- På den anden side møder vi det her rumskib af beton, som er landet i min barndoms land. Jeg troede simpelthen der var løgn, siger Martin Bigum og fortsætter:

- Jeg skal altså love jer for, at jeg tænkte, hvad har farver gjort. Altså, hvad er det, der er galt med de voksne. Det tænkte jeg simpelthen. Og jeg tror også, en grundklang af det er, at når jeg bliver voksen, så skal jeg lave noget, der peger den stikmodsatte vej af grå beton, siger Martin Bigum, som er kendt for sine farverige kunstværker.

Skræmmende dimensioner

Martin Bigum gik til klaver i et af højhusene og mange af hans og hans søsters venner boede på de forskellige etager. En af dem var Heidi.

- Heidi var vildt god til håndbold og på en eller anden måde var hun virkelig overklasse, når man boede øverst oppe og kunne kigge ud over Køge Bugt, siger Martin Bigum, der i 1974 begyndte på Brøndby Strand Skole.

Efter Brøndby Strand centrum blev bygget, tog Martin Bigum ofte ind på det nye bibliotek, hvor især musikafdelingen kom til at betyde meget for ham.

- Jeg sad med høretelefoner på og hørte de første plader fra Bono og U2 og tænkte »wow, der er fire drenge i Belfast, som har det på samme måde som mig«.

Efter folkskolen forlod Martin Bigum Brøndby Strand og tog ind til København. Væk fra betonen.

- Når du er i barnehøjde og skal gå i en parkeringskælder, som måske er 150 meter lang, og som er tom. Eller når jeg skulle cykle hjem alene af Esplanaden. Dengang havde den ikke et buk nede ved centeret. Det var lige vej hele vejen. To en halv kilometer, værsgo. Dimensionerne var virkelig skræmmende, da jeg var lille. På betonbroerne der forbinder kvartererne med hinanden i planen, kunne jeg lige netop ikke se, hvem der kom på den anden side. Det er bitte små ting, der gør, hvornår man kan leve med en arkitektur på en rute. Den lyseblå overdækning, som er på broerne nu, var der jo ikke dengang. Der var betonsveller, siger han.

Og der gik mange år, før Martin Bigum vendte tilbage til Brøndby Strand, da han var flyttet væk. Det var først, da Arken inviterede ham til at lave en udstilling om Vestegnen for nogle år siden, at han vendte tilbage.

- Jeg havde rigtig rigtig svært ved at tage herud. Jeg manglede virkelig nogle stimulanser. Der var ikke et Arken dengang, der var ikke et lige så godt bibliotek, som der er dernede nu. Jeg var virkelig søgende i mange år. Men to ting gjorde, jeg ligesom kunne omfavne min barndom herude. Den ene ting var Arkens invitation. De havde jo set min kunstbog - jamen dog, kan man blive kunstner syd for København? Ja gu' kan man da så. Hvad havde I forestillet jer?, siger Martin Bigum og fortsætter:

- Men så var der også det her, at min telefon ringede en dag, og så var der en, der sagde, »dav, jeg hedder«, jeg har desværre glemt navnet, »jeg arbejder i reklamebranchen. Du skal bare vide, at jeg har set det der motiv, du har lavet, der hedder "You gotta deal with the real" på postkort og ikke for noget, jeg er også selv vokset op i Brøndby, og vi har faktisk gået i de samme ungdomsklubber. Det billede handler da om Brøndby Strand«. Så sagde jeg »ej, gør det det?« Så sagde han, »du havde da ikke lavet det, hvis ikke du var vokset op ude i Brøndby Strand, ligesom jeg også er vokset op ude i Brøndby Strand. Det er fra Brøndby Strand, at resten af verden kommer til dig«, siger Martin Bigum.