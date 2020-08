Et barn i en institution i Glostrup Kommune er testet positiv med coronavirus.

Barn smittet: Har været i kontakt med 41 børn og 7 medarbejder i institution

En daginstitution i Glostrup er nu lukket ned, da et barn er konstateret smittet med coronavirus.

Det oplyser Glostrup Kommune på sin Facebook-side.

- Vi har i dag fået konstateret et coronasmittet barn i en af vores daginstitutioner. Barnet har været i potentiel kontakt med 41 børn og syv medarbejdere på legepladsen. Både børn og medarbejdere anses som nære kontakter, skriver kommunen.

Det betyder, at børn og voksne nu er beordret i selvisolation, og medarbejderne kan komme tilbage, når de har en negativ test, mens børnene kan vende tilbage enten efter syv dag i isolation eller når de har en negativ test.

Institutionens øvrige børn og medarbejdere er også orienteret og kan fortsætte hverdagen i institutionen, oplyser Glostrup Kommune.

Det drejer sig om institutionen Skoven afdeling Gran i Hvissinge, og alle forældre i institutionen er orienteret.