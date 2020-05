Se billedserie Fatima AlZahra?a Alatraktchi har opfundet en nanosensor, som kan teste for bakterier på 30 sekunder. De gængse test i dag bruger fem dage på samme svar. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Bakteriehvisker, multitalent og forfatter

Vestegnen - 31. maj 2020

Fatima AlZahra'a Alatraktchi havde et karaktergennemsnit til at læse alt, men der var kun et ønske på hendes universitetsansøgning. Hun ville ind på DTU og studere fysik og nanoteknologi.

- Alt kan åbne sig i nanofysik. Det er helt scifi-agtigt, siger Fatima AlZahra'a Alatraktchi, som i dag har en ph.d. i nanofysik og molekylær mikrobiologi.

Kort tid efter at hun var startet på universitetet, hørte hun for første gang, at bakterier taler sammen.

- Jeg tænkte, hvorfor har ingen brugt det til at udvikle tidlig diagnostik? Hvorfor bruger man ikke det til at forudse sygdomme, siger hun.

I dag står hun så i sit laboratorium i Karslunde med netop dét. En nanosensor, som kan måle bakteriers sprog og opdage bakterier, inden en patient bliver syg af dem, og længe før de konventionelle tests kan spore dem.

Opfindelsen vil kunne forbedre livskvaliteten for mange mennesker og måske endda redde liv. Det er især patienter med svækket immunforsvar, såsom forårsaget af sygdommen Cystisk Fibrose og kemopatienter, som produktet lige nu er målrettet til. Men planen er, at nanosensoren på sigt kan bruges til at opdage bakterier hos alle og sørge for, at de får den rigtig antibiotika fra den helt spæde start af deres sygdomsforløb.

- Hvis jeg ved, at min virksomhed har hjulpet nogen til et godt liv, til en bedre prognose eller bedre livskvalitet, så er jeg tilfreds. Det var ikke motivationen i starten. Det startede som en fascination, men efter at have set, hvor meget det betyder, er det målet. Nogen bliver læger for at redde liv. Det var ikke mit mål fra starten af. Det havde været meget helteagtigt, siger Fatima AlZahra'a Alatraktchi, som har startet firmaet PreDiagnose.

Hurtige resultater Nanosensoren, som hun udvikler i PreDiagnose, kan måle bakterier i kropsvæsker som blod og spyt.

- Engang da jeg skulle i tv og fortælle om nanosensoren, fik jeg få dage inden en lungebetændelse. Derfor ville jeg gerne behandles med det samme, hvis det var nødvendigt. Lægen ville have mig ind og testes, men før resultatet kom, ville det være for sent. Med mit produkt er målet at man kan spytte på en strimmel derhjemme, og 30 sekunder efter er der et svar, og lægen kan vide præcis, hvilken antibiotika der skal til. Med hospitalernes test får man først svar op til fem dage efter og kan imellemtiden have fået antibiotika, som måske ikke virker, siger hun.

Opfindelsen har givet hende opmærksomhed i den videnskabelige verden og i medierne. Og det er ikke så lidt, der er blevet skrevet om det 30-årige talent. I 2018 vandt hun prisen for året ph.d. på DTU, hvor dekanen kaldte Fatima for et sjældent talent. I 2019 var hun at finde på erhvervsmagasinet Forbes' liste »30 under 30 - Europa«, som anerkender de 30 mest indflydelsesrige unge i Europa. Hun har givet en TED-talk, som nu er set 1,8 millioner gange. Ligeledes var hun med i DR's program Ph.d. Cup, der hyldede fem af Danmarks dygtigste unge forskere, mens hun i sommeren 2019 blev udnævnt til assistant professor på Roskilde Universitet.

- Det er super fedt, men jeg har også haft enormt travlt, siger Fatima AlZahra'a Alatrakchi, som kalder det en drømmesituation, fordi hun gennem opmærksomheden har fået adgang til de allerdygtigste fagpersoner, som kontakter hende for at starte samarbejdsprojekter op.

Hun er nemlig på jagt efter samarbejdspartnere, og derfor er opmærksomheden en kæmpe fordel. Det er dog ikke hvem som helst, som får lov til at få en fod indenfor i PreDiagnose.

- Hvis vi starter et samarbejde med et firma, er det lige så meget mennesket, vi skal stå inde for. De skal have samme værdier og mål som os, siger Fatima AlZahra'a Alatrakchi, der bor i Hundige.

Arbejde er fritid Fatima AlZahra'a Alatraktchi har mange bolde i luften. Hun har sin virksomhed, to børn og sin professorstilling på Roskilde Universitet.

Men hun er vant til at arbejde hurtigt og koncentreret. Under hendes ph.d. nåede hun at udvikle en sensor som kan måle en specifik problematisk bakterie, testmetoden og afprøve det, mens de fleste ph.d.-studerende kun ville nå en enkelt af tingene. Hun måtte også under udarbejdelsen sætte sig ind helt andre fagområder for at kunne færdiggøre projektet.

Men hvad er så hendes hemmelighed?

- Jeg arbejder enormt fokuseret og når meget på relativ kort tid. Jeg lader mig ikke distrahere. Jeg har ikke Facebook eller andre sociale medier. Kun LinkedIn på grund af det faglige netværk, siger Fatima AlZahra's Alatraktchi og fortsætter:

- Jeg har kogt mit liv ned til det, jeg gerne vil have i mit liv. Familie, arbejde og bøger.

For det er ikke kun videnskabens verden, den unge forsker bevæger sig indenfor. Hun har udgivet flere skønlitterærebøger og skriver stadig.

- Når børnene er lagt i seng, så starter min dag på ny, siger hun.