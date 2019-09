Det koster nu et klip i kørekortet at tale i håndholdt mobiltelefon.

Send til din ven. X Artiklen: Bakker op om klip for håndholdt mobil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bakker op om klip for håndholdt mobil

Vestegnen - 10. september 2019 kl. 08:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er uopmærksomhed involveret i omkring hver tredje dødsulykke i trafikken. For at få flere til at droppe den håndholdte mobil bag rattet, har et politisk flertal besluttet at skærpe sanktionen for at bruge håndholdt mobil mv. under kørslen.

Nu koster det - udover en bøde på 1500 kroner og 500 kroner til Offerfonden - også et klip i kørekortet at benytte håndholdt mobiltelefon, gps, tablets, computere mv. under kørslen.

I befolkningen er der bred opbakning til skærpelsen. I en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har gennemført for Rådet for Sikker Trafik blandt 1.120 personer, svarer næsten otte ud af ti (79 procent), at det er meget godt eller godt, at det fremover også kommer til at koste et klip i kørekortet. Kun otte procent synes, at det er meget dårligt eller dårligt.

- Uopmærksomhed er et stort problem for sikkerheden på vejene. Sammen med kampagner og kontrol er et klip i kørekortet noget af det, der virkelig kan ændre folks farlige adfærd. Det er godt for trafiksikkerheden, at man nu sætter ekstra ind overfor uopmærksom kørsel, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Der er lidt forskel på, hvor begejstrede de enkelte aldersgrupper er for, at det nu koster et klip i kørekortet. Blandt personer over 60 år mener 83 procent, at det er meget godt eller godt. Blandt de 18-35-årige er det 71 procent, der deler den holdning.

Meget tyder på, at der er noget at komme efter. I undersøgelsen, som Kantar Gallup har gennemført for Rådet for Sikker Trafik i august, svarer 34 procent, at de nogle gange kommer til at bruge deres mobiltelefon eller gps håndholdt. Problemet er størst hos de yngste bilister (18-35 år), hvor hele 57 procent siger, at de nogle gange kommer til at bruge mobilen etc. håndholdt.

- Det er alt for mange, som i dag bruger mobilen håndholdt bag rattet. Det er vores vurdering, at antallet vil falde fremover, når det nu kommer til at koste et klip, siger Mogens Kjærgaard Møller.

Hos Vestegnens Politi understreger vicepolitiinspektør Claus Bardeleben, at det elektroniske udstyr skal være monteret - og kunne betjenes - på en måde, så det hverken stjæler chaufførens opmærksomhed eller udsynet til trafikken:

- I færdselsloven er det en grundregel, at man altid er opmærksom, viser hensyn og er agtpågivende - og ikke er til ulempe, fare eller skader andre, siger Claus Bardeleben.

Som andre klipforseelser vil håndholdt mobilbetjening tælle med i det samlede klipregnskab. Tre klip inden for tre år medfører en betinget frakendelse af førerretten og en samtidig indkaldelse til en orienterende køreprøve. Køreprøven består af både teori og praktisk kørsel og skal bestås inden for en fastsat tid, ellers mister man førerretten.

For førstegangserhververe af kørekort er lunten kortere. Her medfører to klip inden for tre år et kørselsforbud. Forbudet betyder, at en køreprøve med teori og praktik skal bestås, før man må køre igen.

Som forberedelse til begge køreprøver kan der løbe udgifter på til køretimer og undervisning.

- I 2018 rejste vi over 2.300 sigtelser for at betjene håndholdt mobiltelefon på Vestegnen. Jeg håber, at tallet vil dale og opmærksomheden og trafiksikkerheden stige, siger vicepolitiinspektør Claus Bardeleben.