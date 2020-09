En 22-årig mand er blevet idømt bøde og kørselsforbud for at køre med stærkt tilduggede ruder.

Bag duggede ruder: Kørselsforbud og bøde

Nu er dommen faldet. Den 22-årige fik en bøde på 2.500 kroner, og så fik han et kørselsforbud oveni. Det betyder, at han først må køre bil igen, efter at have gået til køreundervisning og bestået nye køreprøver.