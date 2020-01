Bæredygtighed og engagement tændte nytårsraketten

- Selvom vi er en globalt orienteret virksomhed med salg til kunder i over 140 lande, så er det særdeles vigtigt for os at engagere os i det nære miljø. Vi oplever et på alle måder godt samarbejde med Hvidovre Kommune, og vi sætter meget stor pris på de relationer, vi har med kommunen. At være en del af et godt, aktivt og ambitiøst erhvervsliv i Hvidovre er et væsentligt element i vores virksomheds vækst. Vi synes, at Avedøre Holme er et ideelt sted for os at etablere produktion, hvilket også er en væsentlig årsag til, at vi gennem mange år har valgt at lægge store investeringer på vores fabrik på Avedøre Holme. Vi er meget stolte over at modtage Hvidovre Kommunes erhvervspris, og vi er rigtig glade for de flotte ord fra borgmester Helle Adelborg. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med Hvidovre Kommune og det lokale erhvervsliv - blandt andet omkring de store fremtidige visioner for projekt Holmene og de meget konkrete områder som f.eks. mobilitet og cykelstier, sagde Michael Juhler efter at have modtaget Nytårsraketten.