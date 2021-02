Bæredygtig butik: Grønt tag og el-ladestandere

Butikkens træfacader skaber et overdækket torv, hvor man kan have sæsonvarer og sælge blomster og lignende. Men det vil også være et sted, hvor man møder sine naboer, når man er ude for at købe ind.

- Jeg er glad for den nye butik. Det er godt for Hvissinge, som i det hele taget er inde i en rigtig positiv udvikling. Ved at inddrage borgerne i udviklingen har vi skabt nogle rammer, der har gjort det attraktivt for en stor virksomhed som Coop at investere i området. Og Coops projekt ser rigtig spændende ud. Det er samtidig et signal til alle bygherrer om, at fremtiden er bæredygtig, siger borgmester John Engelhardt.