Badminton-formand: Jeg vil forandre

Han var helt væk fra Hvidovre Badminton Club i 30 år, indtil børnene begyndte at interessere sig for badminton. Derefter har på flere områder været aktiv i klubben, og er altså i dag formand.

- De fleste siger, at de går ind med ydmyghed. Det gør jeg ikke. Jeg kommer til at gå ind med en hel masse tro på, at jeg kan lave nogle ting om. Men jeg kommer jo ind uden at have nogen dagsorden på forhånd, så jeg skal tale med eliteklubberne, med landstrænerne og spillerne, og når jeg så har været hele vejen rundt, vil jeg lave en prioriteret liste over, hvad der er vigtigst lige nu, siger Carsten Werge til Badminton Danmarks hjemmeside.