Eva og Bjarne Roger Hansen ejer bedemandsforretninger i både Rødovre, Ishøj, Hvidovre og i Valby og en begravelsesforretning på Frederiksberg. De oplever, at folk oftere og oftere kommer med særlige ønsker til den sidste rejse. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Bårebuketter i Brøndbys farver og tegning på urnen: Den sidste rejse skal være noget specielt

Vestegnen - 01. marts 2020 kl. 13:37 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke givet på forhånd, at den sidste rejse skal foregå på nøjagtig samme måde hver gang.

- Hvis det er en, der ikke er medlem af folkekirken, så er der jo egentlig meget, meget frie rammer til, hvad man kan gøre. Jeg har oplevet mange spændende ting med jazzmusik blandt andet. Og det har været en, hvis man kan bruge det ord i denne her forbindelse, fornøjelse både at høre og se, fortæller Bjarne Roger Hansen.

Sammen med hustruen Eva ejer Bjarne Roger Hansen bedemandsforretninger i både Rødovre, Ishøj, Hvidovre og i Valby og en begravelsesforretning på Frederiksberg.

De oplever, at der kommer flere og flere, der har særlige ønsker til den afdødes ceremoni - eksempelvis en bårebuket i favorit-fodboldklubbens farver.

- Jeg har haft nogle stykker, der har været Brøndby-fans. Så de har fået en buket i Brøndbys farver. Det er jo også en fin sidste hilsen, siger Eva Roger Hansen.

Det sker også, at de pårørende beder om at få lov at tegne eller male på urnen eller kisten.

- Jeg har været med oppe på krematoriet, hvor det var en borgerlig bisættelse. Og der skrev de pårørende en hilsen på kisten. Som man jo nogle gange gør ved fødselsdage. Jeg synes, det da er hyggeligt. Det er en anden måde at gøre det på, mener Bjarne Roger Hansen.

Og bedemandsparret er ikke de eneste, der oplever den slags.

Ifølge Brancheforeningen Danske Bedemænd er det også oplevelsen hos medlemmer rundt omkring i landet.

- Bedemændene ser helt klart en stigning i særlige ønsker, men af meget forskellig karakter, lyder det fra Ole Roed Jakobsen, der er branchedirektør i Brancheforeningen Danske Bedemænd.

Det gælder især muligheden for at tegne eller male på urner og kister.

- Pårørende gør især brug af muligheden for, at børn/børnebørn kan tegne på kister og urner som personlige afskedshilsener, tilføjer Ole Roed Jakobsen.

Det sker også oftere for bedemændene, at den afdøde har skrevet et bestemt musikønske ind i sit testamente eller "min sidste vilje".

Og så er der flere, der vil have deres aske spredt ud over havet.

Det oplever de også hos bedemandsparret Eva og Bjarne Roger Hansen.

- Det er der mange, der gør. Og det kan jo gøres på rigtig mange forskellige måder, siger Bjarne Roger Hansen.

Generelt oplever bedemands-parret, at flere vælger at holde ceremonien selv fra et kapel fremfor i kirken.

- Dem, der kommer her, som vil lave en borgerlig bisættelse, det er jo også mange gange i afdødes ånd. Det er mange gange afdødes ønske, de gerne vil opfylde på en eller anden måde, fortæller Eva Roger Hansen.

Derfor understreger parret, at det er vigtigt, at vi selv sørger for at skrive vores ønsker ned, så vores efterladte har noget at holde sig til.