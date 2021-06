Se billedserie Selvom navnet John Slater har en klang af Hollywood, har John det fra sin australske morfar. Privatfoto

Atypisk iværksætter: Elsker film og giver en hånd til de svage

Vestegnen - 19. juni 2021 kl. 20:43 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

John Slater er et af de mennesker, der er så heldige, at have gjort sin hobby til sin levevej. Film er Johns store interesse og det får andre glæde af. Han har nemlig skabt filmsitet TheMovSer.dk, hvor han anmelder film i alle genrer og lægger nyheder og trailere op.

John kan endnu ikke leve af filmsitet, men fra samme adresse på Hammerholmen i Hvidovre driver han også printshoppen printbyorder.dk, som med en ny teknik på rekordtid producerer print på tekstiler.

Mange af de print, der kommer ud af maskinerne, er motiver fra film, for John Slater har efterhånden licenser mange steder fra.

Et rigtigt filmnavn John Slater bliver ofte konfronteret med, at han selv har et navn, der lyder som om, det stammer fra en film. Navnet er dog ikke et, han har købt, for at få foden indenfor i filmbranchen.

- Jeg har navnet fra min morfar, som var australier, men som boede en årrække i Danmark inden han rejste hjem til Australien igen, forklarer John Slater.

Så film med farmor En anden bedsteforælder har spillet en stor rolle i Johns interesse for film.

- Jeg tror det for alvor startede, da jeg som barn så film sammen med min farmor. Det var virkelig hyggeligt. Hun elskede især gamle film og dem kunne jeg også godt lide at se. Mine to brødre var også meget interesserede i film, især min storebror, som er ekstremt nørdet med det, ligesom mig, siger John.

- Jeg kan godt lide lidt obskure gamle film som fx Frankenstein. De er virkelig spændende, selvom de er lavet helt simpelt uden special effects. Jeg synes tit brugen af effekter som fx shaky camera tager overhånd i nye film. Man bruger effekterne for at skabe drama, men nogle gange fylder det for meget, siger John, som anmelder alle typer film på sit site og til tider også serier.

- Der kommer så mange serier, at det er svært at følge med. Men jeg håber, at jeg med tiden kan ansætte en medarbejder, der også kan skrive om film, så sitet kan blive endnu mere omfattende, siger John Slater.

Vært på Pixeltv Før han fik sit eget filmsite, brugte han også meget tid på at anmelde og se film. - Jeg var vært på Pixeltv i en periode og deler i dag lokaler med dem her i Hvidovre. Jeg har ikke så meget tid til at være vært mere, men vi arbejder stadig sammen indimellem, siger han.

I sin printshop printbyorder.dk er det især tryk fra film, John producerer og det foregår efter de mest bæredygtige principper. Privatfoto Artiklen fortsætter under billedet

John Slater er 43 år og har arbejdet med mange forskellige ting i sit liv. Printshoppen er stadig ret ny. Den gik i luften sidste år, men John Slater er ikke typen, der starter en forretning kun for at tjene penge. Bæredygtighed og socialt ansvar er noget, der ligger ham stærkt på sinde.

Han har lige fået en kontrakt med det populære og bæredygtige brand Stanley/Stella.

- Stanley/Stella blev startet i 2012 af iværksætteren Jean Chabert fordi han gerne ville gøre en forskel i modeindustrien. Virksomheden har derfor særdeles strikse krav til bæredygtighed og kvalitet, og de er omhyggelige, når de skal vælge nye leverandører og forhandlere. De samarbejder altså ikke med hvem som helst. Og derfor er det også et stort klap på skulderen, at jeg har fået lov til at forhandle mærket.

Jeg skulle igennem mange interviews, blandt andet om, hvordan jeg genbruger. Og det gør jeg i stor stil. Alt hvad jeg kan genbruge, bliver genbrugt og de produkter jeg bruger, skal også være bæredygtigt produceret, siger John og tilføjer:

- Jeg bruger fx kun plastik, der er fremstillet af sukkerrør og uden brug af olie og alt det pap, jeg har i virksomheden bliver genbrugt.

Vigtige mærkesager John Slater har nogle mærkesager, som han er glad for at virksomheden giver ham mulighed for at bakke op om.

- Hver gang jeg sælger en t-shirt, giver jeg 5 kroner til Psykiatrifonden. Psykiatrien er et område, jeg synes har været syltet i mange år og jeg har et svagt hjerte for dem, der ikke selv kan kæmpe for deres sag. Desuden har jeg selv familie, der har haft brug for psykiatrisk hjælp og min kæreste har PTSD, fortæller John, som selv har været syg med stress i en periode.

- Det er ikke så meget jeg kan give endnu, men lidt har også ret og jeg har en hel liste med områder jeg gerne vil støtte, når virksomheden forhåbentlig vokser, siger den atypiske iværksætter.