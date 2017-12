Askerød røg ud af ghettolisten

Askerød er ikke længere med på den såkaldte ghettoliste.

Vestegnen - 03. december 2017

Boligområdet Askerød i Greve Nord kan nu ikke længere betegnes som et særligt udsat boligområde. Området er nemlig ikke længere med på den liste, som regeringen hvert år udgiver over landets særligt udsatte boligområder, den såkaldte ghettoliste.

Af den netop offentliggjorte liste fremgår det, at Askerød nu kun opfylder ét enkelt af de fem kriterier, der er afgørende for, om et område betegnes som særligt udsat.

Det ene kriterium, som Askerød stadig opfylder, er kriteriet for andelen af 30 til 59-årige, der alene har en grunduddannelse. I Askerød udgør denne gruppe beboere mere end 50 procent af samtlige beboere i aldersgruppen.

Sidste år opfyldte Askerød tre af de fem opstillede kriterier, og der er derfor tale om en bemærkelsesværdig positiv udvikling i området.

»Det er en rigtig god nyhed, som vi naturligvis glæder os over. I Bo-Vest er vi glade for, at den positive tendens, som alle dem, der bor i området, og alle os der arbejder for at styrke området, har kunnet mærke, nu også kan ses på de tørre tal. Der er godt gang i samfundshjulene, hvilket også er med til at præge den positive udvikling, men hovedsagen er, at det nu også på tallene kan ses, at det for alvor går den rigtige vej,« siger Ulrik Brock Hoffmeyer, direktør i Bo-Vest, der administrerer Askerøds 680 lejemål.

Selvom Askerød fra 1. december 2017 er ude af ghettolisten, er alle parter også enige om, at det ikke er ens betydende med, at man kan hvile på laurbærrene. De tal, der er afgørende for, at Askerød ikke er på listen i år, skifter med en relativt lille margen fra år til år. Det betyder, at der er behov for et fortsat fokus og samarbejde.

»Vi glæder os naturligvis over, at Askerød nu ikke længere er på listen. Det er et udtryk for at indsatserne virker. Men i forhold til opgørelser som disse er der tendens til, at det er to skridt frem og et tilbage, fordi det er så små maginaler, der er afgørende for procentfordelingerne. Vi skal fortsat arbejde på at styrke området og beboerne, for vi har jo set, at det er de lange seje træk, der virker. Derfor er vi i Greve Kommune også glade for, at der i den nye helhedsplan, Greve Nord Projektet er stort fokus på at få endnu flere af områdets beboere i beskæftigelse,« siger Greves borgmester Pernille Beckmann.

I Greve Nord Projektet er man enig.

»Vi er meget glade for, at blive bekræftet i, at indsatserne i området virker. Men det betyder ikke, at vi kan læne os tilbage. Der er stadig udfordringer, som er vigtige at holde fokus på,« siger sekretariatslederen og fortsætter:

»Greve Nord Projektet dækker over et bredt tværgående samarbejde mellem kommune, boligorganisationer, frivillige organisationer og beboere. Vi forsætter, hvor vi allerede er. Nemlig at forene vores kræfter på kryds og tværs af organisationer.«

Som formand for områdets 1540 beboere glæder afdelingsbestyrelsesformand Jørgen Fahlgren sig over, at hans og naboernes hjem nu ikke længere er på den negativt klingende liste. Men ligesom borgmesteren og sekretariatslederen er han enig i, at der stadig er udfordringer at løse.

»For os som beboere er det da dejligt, at vores hjem, som vi holder så meget af, ikke længere bliver stemplet som en ghetto. Men det ændrer ikke det store i hverdagen for os. Vi har jo været af og på listen flere gange. Det der kan mærkes for os som beboere, er de langsigtede indsatser, der er i gang og som fortsætter. Det er det, der skal til for at rykke noget, ikke en placering på en liste,« forklarer han.

Hos Greve Nord Projektet og Bo-Vest er man enige.

»Listen bidrager ikke til at løfte området og understøtte den fælles indsats, der sker her i Askerød. I stedet bidrager den til at stigmatisere området og beboerne,« påpeger Majken Rhod Larsen, der bakkes op af direktøren for Bo-Vest.

»Vi synes, at listen og dens stigmatisering er træls. Men samtidigt vil vi gerne understrege, at vi naturligvis er meget opmærksomme på de udfordringer, der kan læses af tallene for vores boligafdelinger, fordi vi gerne vil tilbyde attraktive boliger, hvor folk har lyst til at blive boende i rigtig mange år,« siger Ulrik Brock Hoffmeyer.