Medarbejderne er generelt rigtig glade for at arbejde i Ishøj Kommune.

Arbejdsglæde i kommunen

Vestegnen - 17. maj 2018 kl. 13:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishøj Kommune scorer højt, når det gælder medarbejdernes arbejdsglæde.

Det viser en ny, stor undersøgelse, som 1.532 af kommunens 1.829 ansatte deltog i, hvilket er en svarrate på 84 procent. Der var tale om en anonym undersøgelse, hvor medarbejderne svarede på en lang række spørgsmål om blandt andet trivsel, ledelse og psykisk arbejdsmiljø.

Det overordnede resultat af undersøgelsen viser, at medarbejderne generelt trives godt i Ishøj Kommune. På en skala fra 1 til 7, hvor 7 er højest, lander det samlede gennemsnit af vurderingerne i undersøgelsen på 5,8.

Ishøj Kommune scorer særligt højt på blandt andet de spørgsmål, som handler om samarbejde og engagement. Fx har de fleste medarbejdere sat deres kryds ved 6 eller 7 - de to højeste svarmuligheder - på spørgsmålet om, hvor vidt de føler, at deres arbejde gør en positiv forskel for borgerne.

»Det er virkelig godt at se, at vi har et højt resultat her. Hvis man kan se meningen med sit arbejde - og som kommune handler det jo om at være til for borgerne - så tror jeg også, at det smitter af på de andre faktorer, der spiller ind på éns samlede trivsel,« siger Søren Henriksen, HR-chef i Ishøj Kommune.

Men alt er dog ikke rosenrødt.

»Nogle af spørgsmålene i undersøgelsen handler om, hvorvidt medarbejderne har været udsat for krænkende adfærd som vold, trusler eller mobning. Vi har haft nogle ubehagelige hændelser over det forløbne år, og det kommer naturligvis også til udtryk i besvarelserne. Det er godt, at vi får afdækket, hvad der er sket, så vi kan arbejde på at forebygge, at det sker igen,« siger Søren Henriksen.

I tilfældet med vold og trusler står borgere bag cirka 90 procent af alle hændelser, og ofrene er ofte de kommunale medarbejdere, som har meget kontakt med borgerne.

»Hver eneste krænkende oplevelse er en dårlig oplevelse for meget, så det er noget, som vi ser på med stor alvor og vil have fokus på fremover,« siger Søren Henriksen.

Resultatet af undersøgelsen er netop blevet præsenteret for ledere og chefer i kommunen ved en temadag, hvor de er blevet vejledt i, hvordan de skal arbejde videre med undersøgelsen på deres egne arbejdspladser.

Blandt andet skal alle arbejdspladser afholde dialogmøder, hvor medarbejderne kan diskutere deres lokale resultater. De ansatte skal også være med til at udarbejde en handleplan for, hvordan de vil bruge resultaterne af undersøgelsen til at skabe en endnu bedre arbejdsplads.

»Vi vil have stort fokus på, at undersøgelsen bliver brugt konstruktivt på de enkelte arbejdspladser. Ishøj Kommune har mange arbejdspladser, så vi skal naturligvis også kigge på vores fælles udvikling, men vi vil som nævnt også have skarpt fokus på udviklingen på de lokale arbejdspladser,« siger kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen.