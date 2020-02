Apropos fastelavn: Det var kattens

Katte har på bløde poter listet sig ind i oplevelsen af Heerups have og arbejdsplads og derfra ind i selve forståelsen af Heerup som kunstner og katteven. Med til de mange historier hører, at Heerup fik en hel palle kattemad i 80 års fødselsdagsgave fra Verdensnaturfonden som tak for hans bidrag til bevarelsen af en mangfoldig dyreverden. Men der er langt mere på spil end enkle hverdagsskildringer, når Heerup lader katten springe ud af skraldespanden, danse på to ben eller trone på en klassisk græsk søjle.

Samarbejde med Kattens Værn

Heerup Museum er glade for at kunne indgå et samarbejde med Kattens Værn. Det får blandt andet konkret udtryk i, at man kan støtte Kattens Værns gode arbejde med at give katte et nyt hjem og et værdigt liv, når man køber en Heerup-plakat med Kat og Bjørneklo.