Annette Heick og Politiorkesteret støtter en god sag

Det er første gang, at The Thin Blue Line står som arrangør af en sådan velgørenhedsevent, men hvis det bliver en succes, er det tanken at fortsætte. Det koster 100 kroner for voksne og 50 kroner for børn at deltage i julekoncerten, og pengene går ubeskåret til The Thin Blue Line. Blandt andre Annette Heick stiller gratis op til koncerten på grund af det gode formål.