Anklaget for trafikulykke: Cyklist fik alvorlige hovedskader

Manden er anklaget for uagtsom betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder, for at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, for at have kørt påvirket af hash, og for at have kørt i sin varebil, selv om han var frakendt førerretten.