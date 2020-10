Drabsdømte Peter Madsen fremstilles efter tirsdagens flugt fra Herstedvester Fængsel i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup onsdag formiddag. Her erkender han både flugten og trusler mod fængselspersonale og politifolk. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Anklager: Derfor skulle Madsen fængsles Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anklager: Derfor skulle Madsen fængsles

Vestegnen - 21. oktober 2020 kl. 15:31 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

For Vestegnens Politi var det vigtigt, at den drabsdømte Peter Madsen onsdag blev varetægtsfængslet efter sit mislykkede forsøg på at flygte fra Herstedvester Fængsel i Albertslund. Det fortæller senioranklager Rasmus Kim Petersen, der fremstillede den 49-årige Peter Madsen i grundlovsforhør for anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.

De 14 dages varetægtsfængsling sikrer nemlig mulighed for, at politiet kan udføre brev- og besøgskontrol på Peter Madsen. I sagen mod Peter Madsen vurderer Vestegnens Politi - i modsætning til politiets egne udtalelser tirsdag - at der kan have været medgerningsmænd, der har hjulpet med at skaffe ting, som muliggjorde flugten. - Om disse personer var klar over, at deres hjælp skulle bruges til et flugtforsøg, eller om de var uvidende om formålet, skal den fremadrettede efterforskning søge at afklare, siger senioranklager Rasmus Kim Petersen.

Sikrer kontrol For at sikre at den mistænkte ikke kan lægge den del af efterforskningen hindringer i vejen, begærede anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi tidligere onsdag Peter Madsen varetægtsfængslet - og ved middagstid bestemte Retten i Glostrup, at der skal ske fængsling i sagen frem til den 4. november. - Varetægtsfængslingen sikrer blandt andet, at politiet kan udføre brev- og besøgskontrol på mistænke. Det sker for at sikre, at mistænkte ikke kan kommunikere med eventuelle medgerningsmænd, siger Rasmus Kim Petersen. Af hensyn til dagens retsmøde, der blev holdt bag lukkede døre, og den fremadrettede efterforskning, har Vestegnens Politi ikke yderligere kommentarer i sagen for nu.

Det er han sigtet for Ifølge Vestegnens Politi er Peter Madsen sigtet for fangeflugt efter straffelovens § 124 stk 1, overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1 og ulovlig tvang efter straffelovens § 260 stk. 1 nr. 1 samt trusler på livet efter straffelovens § 266 og forsøg på ulovlig tvang efter straffelovens § 260 stk. 1 nr. 1 jf. § 21. Peter Madsen har erkendt alle sigtelser, men har nægtet, at det er sket i forening med andre.