Anklage: Forældre tilbageholdt deres datter i udlandet

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, ligesom retten har nedlagt navneforbud i sagen. Derfor kendes de nærmere omstændigheder og forældrenes forklaringer ikke.

Det ligger dog fast, at forældrene er sigtet for over en cirka fem-årig periode at have udsat datteren for jævnlig vold.

De er også sigtet for at have frihedsberøvet datteren i et fremmed land i en periode fra februar 2017 og frem til oktober 2020, ligesom de er sigtet for at have sendt deres barn til udlandet til forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i alvorlig fare.