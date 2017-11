En 21-årig mand fra Vestegnen er anklaget for at have udnyttet børn til at sende intime fotos og film. Sagen afgøres tirsdag her i Retten i Glostrup. Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Anklage: Fodboldtræner udnyttede børn på nettet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anklage: Fodboldtræner udnyttede børn på nettet

Vestegnen - 27. november 2017 kl. 06:53 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 21-årig mand fra Vestegnen sidder tirsdag på anklagebænken i Retten i Glostrup, tiltalt for i stort omfang at have blufærdighedskrænket børn via nettet. Manden er desuden tiltalt for besiddelse af børneporno - og endelig er han anklaget for i et enkelt tilfælde at have truet en dreng til at sende sig nøgenbilleder.

Der er tale om en af de største grooming-sager herhjemme. Grooming betyder, at en voksen ved at manipulere, opbygger et tillidsforhold til et barn, typisk via de sociale medier eller andre online-platforme, med henblik på senere at begå overgreb mod barnet.

Anklagen mod den 21-årige går på, at han blufærdighedskrænkede 38 drenge og en enkelt pige via chats på Facebook. Ved at udgive sig for at være en jævnaldrende dreng eller pige, lokkede han børnene til at sende intime fotos og videoer af sig selv. De fleste af forholdene drejer sig om børn og unge i alderen fra 13-15 år, men i nogle tilfælde helt ned til 11-års alderen.

Den 21-årige mand har været ungdomstræner i to fodboldklubber på Vestegnen, og han har desuden arbejdet som pædagogmedhjælper i en institution på Vestegnen. I nogle af sagerne kendte den 21-årige børnene i forvejen fra sit virke som fodboldtræner.

Den 21-årige mand er tiltalt for blufærdighedskrænkelse mod 39 børn og unge i alderen fra 11 til 17 år i en periode fra 2015 til 2017, for besiddelse og udbredelse af børneporno, og for trusler mod 15-årig dreng om at offentliggøre nøgenbilleder og film af ham på internettet, hvis ikke drengen sendte den 21-årige flere billeder.

I følge Retten i Glostrup vil sagen mod den 21-årige køre som en tilståelsessag.