Medarbejderne på centrallageret hos Carl Ras er et velfungerende team. De bakker hinanden op og har det godt sammen. Foto: Carl Ras

Anica er en skattet medarbejder trods sin diagnose

Vestegnen - 22. marts 2021 kl. 14:39 Kontakt redaktionen

Virksomheden Carl Ras, som sælger værktøj og beslag til professionelle, har igennem mange år hjulpet socialt udsatte borgere videre på arbejdsmarkedet. Det seneste år har Carl Ras samarbejdet med Jobcenter Ballerup om at få ledige borgere med udfordringer i beskæftigelse på virksomhedens centrallager i Herlev. Det skaber stor værdi for virksomheden og hjælper samtidig borgerne videre i livet.

Er netop blevet fastansat Anica fra Brøndby er netop blevet fastansat i virksomheden efter at være rekrutteret gennem jobcentret.

26-årige Anica har lidt af paranoid skizofreni, siden hun var 19 år gammel, hvilket tidligere har givet hende store psykiske udfordringer, der har haft indflydelse på hendes uddannelse og arbejde.

Efter fire ugers virksomhedspraktik og tre måneder i løntilskud blev hun i november fastansat som lagerassistent i Varemodtagelsen på centrallageret i Carl Ras. Her sætter hun varer på plads ved de rigtige lokationer og sender dem videre til Autostore lagerautomaten.

- Jeg er rigtig glad for mit arbejde og mine kollegaer i Carl Ras. Jeg føler, at jeg hver dag kan bidrage til produktionen på lige fod med alle mine kollegaer. Selvom min jobtitel ikke lyder som noget fornemt, så føler jeg mig stadig som et vigtigt led i teamet, der skal sikre, at kunderne får deres leverancer til tiden, fortæller hun.

Noget af det bedste ved at arbejde på centrallageret i Carl Ras er ifølge Anica, at der er plads til alle medarbejdere:

- Flere af os har forskellige udfordringer i livet, vi bakser med. Men vi bliver ikke set ned på af de andre i teamet. Vi støtter og bakker hinanden op i arbejdet og har det alle rigtig godt sammen. Det giver mig også en følelse af, at jeg har noget godt at stå op til hver eneste dag, fortæller hun og fortsætter:

- Samtidig bliver der taget hensyn til vores individuelle behov og trivsel i Carl Ras. Lige da jeg startede, arbejdede jeg for eksempel med at plukke varer i lagerautomaten. Men da jeg ikke var hurtig nok, blev jeg rykket over i Varemodtagelsen, hvor jeg nu trives rigtig godt og har fundet min rette hylde.

Erhvervspris for indsats Indsatsen om at hjælpe udsatte borgere i arbejde er en del af Carl Ras' CSR-indsats.

I 2015 havde Carl Ras for eksempel tre flygtninge - to fra Syrien og en fra Eritrea - i jobpraktik på centrallageret i Herlev. Målet var at give dem en større mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende.

Tiltagene har blandt andet ført til, at Carl Ras vandt Københavns Erhvervspris 2019 for virksomhedens CSR-indsats, der sætter social og miljømæssig ansvarlighed højt på dagsordenen.

- Det har altid været vigtigt for os at udvise socialt samfundsansvar og udvikle mennesker i Carl Ras. Vi har haft stor succes med mange af de udsatte borgere, vi har haft i beskæftigelse. Enten er de blevet fastansat hos os, eller også har vi hjulpet dem videre på arbejdsmarkedet og i livet. Det er vi rigtig stolte af i Carl Ras, siger Martine Sig Rasmussen, der er CSR-ansvarlig i Carl Ras.