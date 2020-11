En 16-årig dreng og en 25-årig mand er blevet varetægtsfængslet, mistænkt for at have begået et villaindbrud på Grønnemarksvej i Rødovre.

Anholdt og fængslet efter villaindbrud

Vestegnen - 27. november 2020 kl. 19:48 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

En 16-årig dreng og en 25-årig mand er torsdag i Retten i Glostrup blevet varetægtsfængslet i 14 dage, mistænkt for at have begået et villaindbrud på Grønnemarksvej i Rødovre. Den 16-årige er på grund af sin alder varetægtsfængslet i surrogat på en lukket ungdomsinstitution.

Begge nægter sig skyldige. Indbruddet fandt sted 19. november. Den 16-årige og den 25-årige er også sigtet for, i forbindelse med indbruddet, at have forsøgt at misbruge et Dankort, som blev stjålet fra villaen.

Det var efterforskningen hos Vestegnens Politi, der førte til, at den 16-årige og den 25-årige, som begge er fra lokalområdet, blev anholdt torsdag morgen klokken 07.20, og senere torsdag blev fremstillet i grundlovsforhør af anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.

Vestegnens Politi mistænker også de to for at begået tre tricktyverier mod ældre personer i samme område - i perioden fra 3. september til 9. november på henholdsvis Rødager Allé, Brandholms Allé og Kamstrupvej. Retten fandt dog ikke grundlag for at varetægtsfængsle den 16-årige og den 25-årige i disse sager.

Vestegnens Politi fortsætter nu efterforskningen.