En 49-årig mand fra Albertslund er idømt seks måneders ubetinget fængsel for blandt andet et indbrud i Vallensbæk. Han har anket dommen på stedet.

Anholdt kort efter indbrud: Dømt til et halvt års fængsel

Beboerne i huset kunne på deres alarmovervågning se, at der var en fremmed person i huset, og ringede med det samme til Vestegnens Politi. En hundepatrulje rykkede straks til stedet, og patruljens indsats var så effektiv, at politiet en halv times tid efter anmeldelsen fik kontakt til den 49-årige mand, der befandt sig ved Albertslund Station. Han var i besiddelse af en pose, hvor der lå forskelligt elektronik, som var stjålet fra huset i Vallensbæk.

Den 49-årige blev anholdt, og senere samme dag blev han fremstillet i grundlovsforhør, hvor anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi krævede ham varetægtsfængslet - blandt andet på en risiko for gentagelse, idet den 49-årige mand tidligere er dømt for lignende kriminalitet.

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi har efterfølgende rejst tiltale mod den 49-årige mand for indbrudstyveri, for hæleri af pc-udstyr og for brugstyveri af den cykel, som han kørte på. Retten i Glostrup dømte manden skyldig, og han blev straffet med seks måneders ubetinget fængsel. Straffens længde skyldtes blandt andet, at manden tidligere er blevet dømt for lignende kriminalitet.