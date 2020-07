Anholdt i retten: Fængslet for indbrud

En 29-årig mand er mistænkt for otte indbrud i Hvidovre.

Vestegnen - 02. juli 2020 kl. 18:55 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 29-årig mand mødte mandag den 30. juni selv op til grundlovsforhør i Retten i Glostrup. Her stod Vestegnens Politi klar til at anholde ham, og anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi fremstillede derefter manden, som er mistænkt for blandt andet otte indbrud i Hvidovre.

Den 29-årige mand er blevet varetægtsfængslet foreløbig frem til den 14. juli.

Den 29-årige mand er mistænkt for at have begået otte indbrud i Hvidovre og to indbrud i Nordsjælland i perioden mellem den 10. og 24. juni.

Fremgangsmåden har stort set været den samme. Gerningsmanden er lusket ind ved husene og har taget i dørene for at tjekke, om der var åbent. Hvis det var tilfældet, så er han gået ind og har stjålet værdier. I nogle tilfælde er beboerne i huset vågnet eller har reageret, og gerningsmanden er flygtet. Der har ikke været tale om det helt store udbytte i forbindelse med de mange indbrud.

Det er den særlige indbrudsgruppe hos Vestegnens Politi, der har efterforsket de mange indbrud. Her har man fået god hjælp af borgernes videoovervågning og af beskrivelser af gerningsmanden.

Det betød, at Vestegnens Politi på et tidspunkt kunne identificere en mistænkt person. Via en advokat blev han gjort bekendt med det, og det blev så aftalt, at han skulle møde op til grundlovsforhør i Retten i Glostrup.

Den 29-årige ville ikke udtale sig i retten, men han har dog erkendt to forhold i Nordsjælland og tre forhold i Hvidovre.

Den 29-årige blev varetægtsfængslet, fordi retten vurderede, at der var en risiko for gentagelse. Han er tidligere dømt for lignende kriminalitet.