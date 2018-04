Anholdt i forbindelse med smykkekup

Det ligger dog fast, at Vestegnens Politi lørdag aften blev orienteret om, at svensk politi havde tilbageholdt den rumænske mand, da han var i besiddelse af smykker, som måske kunne stamme fra indbruddet i Ishøj. Nu arbejdes der på at få udleveret manden, så han kan afhøres.

Gerningsmændene kom ind ved først at bryde ind i naboforretningen - en legetøjsbutik - via et ovenlysvindue. Derefter brød man væggen til smykkeforretningen ned, stjal smykker og ure, og flygtede. Ifølge Vestegnens oplysninger skulle der være tale om værdier for et betydeligt beløb. Alt tyder på, at det har krævet planlægning af gerningsmændene, inden de gennemførte indbruddet i smykkeforretningen i Ishøj Bycenter.