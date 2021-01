Anholdt efter dramatisk biljagt

En 31-årig mand fra Vestegnen er tirsdag morgen blevet anholdt, efter en dramatisk eftersættelse natten til tirsdag.

Den startede, da en patrulje fra Vestegnens Politi ville stoppe den 31-årige på grund af en lygtefejl.

Det ønskede han ikke, og flygtede væk med Vestegnens Politi bagved. Klokken to minutter over midnat kontaktede Vestegnens Politi kollegaerne fra Københavns Politi og oplyste, at de jagtede bilen, som nu var kørt ind i København.